경북 신혼부부 55% ‘내 집 마련’…소득은 전국比 1672만원 낮아

경북의 초혼 신혼부부 절반 이상이 주택을 소유한 것으로 나타났다. 전국 평균을 크게 웃도는 수치지만 소득은 전국 평균 수준에 미치지 못해 신혼세대의 주거·경제 격차가 뚜렷하게 드러났다.

13일 국가데이터처(옛 통계청)가 발표한 2024년 신혼부부통계에 따르면 지난해 11월 기준 전국의 신혼부부는 95만2026쌍으로 1년 새 2만2426쌍(2.3%) 줄었다. 이 중 경북은 3만9982쌍으로 전년(4만1542쌍)보다 3.8% 줄었다. 지역별 신혼부부는 포항이 8964쌍, 구미가 7685쌍으로 가장 많은 비중을 차지했다.

사진=연합뉴스

경북의 초혼 신혼부부 2만9374쌍 중 55.9%가 자녀를 두고 있었고, 평균 자녀 수는 0.67명으로 집계됐다. 초혼 신혼부부의 맞벌이 비중은 53.7%로 전국 평균(59.7%)보다 낮았다.

초혼 신혼부부의 주택소유율은 경북은 55.9%로 전국 최고 수준을 기록했다. 거주 형태는 아파트가 81.2%가 가장 많았다. 같은 기간 초혼 신혼부부의 전국 평균 주택소유율은 42.7%에 그쳤다.

대출이 있는 신혼부부는 전체의 86.9%였다. 대출잔액 중앙값은 1억7900만원으로 전년(1억7051만원)보다 5% 증가했다. 경북 신혼부부의 대출보유 비중은 85.3%로, 1억원 이상 비중은 58.3%였다.

경북 초혼 신혼부부의 연평균 소득은 5957만원으로 전국 평균(7629만원)보다 1672만원 낮았다. 연소득 3000만원 미만인 가구도 25.4%를 차지했다.

