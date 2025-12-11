“학폭 처리 신속·투명하게”… 전북교육청 온라인 시스템 가동

전북도교육청은 학교폭력 사안 처리의 신속성과 투명성을 높이기 위해 개발한 통합 온라인 시스템 ‘우리ON(온)’을 오는 15일부터 전면 가동한다고 11일 밝혔다.

전북특자도교육청 전경

학교폭력 사안 처리 온라인 시스템 ‘우리ON(온)’은 접수부터 조사, 조치 결과까지 모든 과정을 하나의 플랫폼에서 처리하도록 설계된 학교폭력 대응 통합관리 체계다. 기존 종이 문서 중심의 복잡하고 분절된 업무 흐름을 전산화해 행정 효율성을 강화한 게 특징이다.

우리ON의 주요 기능으로는 사안 처리 절차 전산화와 조사·조치 과정 온라인 관리, 각종 공문서 자동 생성, 단계별 문자 알림 서비스, 통계 자료 추출·활용 간소화 등이다. 이를 통해 학교 현장의 업무 부담을 줄이고, 사안 처리의 신뢰성과 전문성을 높일 것으로 기대된다.

전북교육청은 이를 위해 담당 교원 연수와 2주간의 시범 운영, 교육지원청별 자체 연수와 모니터링을 진행해 시스템 안정성과 현장 적합성을 점검했다.

전북도교육청 관계자는 “학교폭력 사안 처리는 무엇보다 정확하고 신속한 대응이 중요하다”며 “우리ON 시스템이 학교 현장의 행정 부담을 경감하고, 더 신뢰할 수 있는 사안 처리 체계를 구축하는 데 중요한 토대가 될 것”이라고 말했다.

