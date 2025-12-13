초코파이도, 빼빼로도 아니었다…올해 상반기 국민들이 선택한 과자는? [수민이가 궁금해요]

초코파이도, 빼빼로도 아니었다. 올해 상반기 소비자들이 가장 많이 구매한 과자는 농심의 ‘새우깡’으로 조사됐다.

13일 식품산업통계정보에 따르면 올해 상반기 소매점 기준 새우깡 매출은 578억원으로 지난해에 이어 1위를 차지했다. 저년 동기 대비 매출은 1% 줄었지만, 스낵과 초콜릿·비스킷 등 모든 과자 카테고리를 포함해 전체 순위에서 1위를 지켰다.

서울 시내 대형마트에 스낵 판매대 모습. 연합뉴스

2위는 감자 스낵인 오리온 포카칩으로 매출 544억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 8.1% 증가하며 10위권의 제품 중 가장 높은 증가율을 나타냈다.

이어 오리온 초코파이(478억원), 롯데웰푸드 빼빼로(426억원), 농심켈로그 프링글스(418억원), 롯데웰푸드 고깔콘(412억원), 해태제과 홈런볼(396억원), 페레로 로쉐(365억원), 롯데웰푸드 가나(338억원), 오리온 오징어땅콩(315억원) 순으로 집계됐다.

롯데웰푸드의 가나는 상반기 매출이 338억원으로 전년 동기 대비 7.8% 증가했다. 올해 출시 50주년을 맞아 마케팅을 강화하고 프리미엄 제품군을 확대한 결과, 매출 상승 효과가 나타난 것으로 풀이된다.

대형마트에서 고객이 상품을 고르는 모습. 연합뉴스

비스킷으로는 유일하게 해태제과의 홈런볼이 10위권에 이름을 올렸다. 야구장 대표 간식으로 알려진 홈런볼은 올해 누적 매출 2조원 달성을 눈앞에 두고 있다.

스낵 시장에서의 제조사별 점유율을 보면 오리온이 23.8%로 1위를 보였다. 이어 농심(23.6%), 크라운제과(9.5%), 롯데웰푸드(8.7%), 해테제과(7.8%) 순으로 나타났다.

업계 관계자는 “기존에는 여름철이 스낵 성수기로 여겨졌다”며 “최근 제철 재료의 활용도가 커지면서 사계절 내내 다양한 제품에 대한 수요가 늘었다”고 분석했다.

