박태해 세계일보 선임기자, 한국장애예술인협회 ‘2025년 언론인 부문’ 감사패 수상

세계일보 박태해 선임기자가 2025년 장애예술인의 창작 활동에 기여한 언론인으로 선정돼 국내 장애예술인 최대 단체인 (사)한국장애예술인협회(회장 석창우)가 주는 감사패를 받았다.

10일 서울 대학로 이음아트홀에서 열린 ‘2025 장애예술인 오픈데이쇼’에서 세계일보 박태해 선임기자가 한국장애예술인협회가 주는 감사패를 받은 뒤 주요 인사와 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김승수 의원, 박 선임기자, 방귀희 한국장애인문화예술원 이사장, 석창우 한국장애예술인협회장. 한국장애예술인협회 제공

박 선임기자는 10일 서울 대학로 이음센터 5층 이음아트홀에서 열린 국내 장애예술인들이 올 한 해 사업의 성과를 나누는 행사인 ‘2025 장애예술인 오픈데이쇼’에서 언론인으로서 장애 예술에 대한 깊은 관심을 갖고 수년간 장애예술인 창작 활동과 저변을 확장하는 데 이바지한 공로로 감사패를 받았다.

한국장애예술인협회 측은 “박 선임기자는 세계일보 문화부장으로 재직하던 2014년 우리나라에서는 최초로 해외 장애인 예술 실태를 심층 취재한 기획기사를 연재한 것을 시작으로 지난 10여년 간 장애예술인의 장착 활동의 지평을 넓히기 위해 언론인으로 최대한의 역할을 했다”며 선정 배경을 밝혔다.

박 선임기자는 세계일보 문화부장과 사회2부장, 논설위원, 문화체육부장, 심의위원 등을 역임했다. 이날 행사에는 김승수 의원, 김예지 의원, 방귀희 한국장애인문화예술원 이사장, 한국장애인녹색재단 정원석 회장 등 각계 인사 200여명이 참석했다.

