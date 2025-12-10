與, 사법개혁 숨고르기 속 先내란재판부·後법왜곡죄 가닥

더불어민주당이 야당과 사법부의 반발에도 내란전담재판부 설치법 등 사법개혁을 밀어붙이고 있는 가운데 대통령의 속도조절 요구, 범여권 내 의견 대립 등으로 숨 고르기에 들어갔다. 이재명 대통령이 전날 당 지도부 만찬에서 “개혁입법은 국민 눈높이에 맞게 처리되면 좋겠다”고 당부한 이후 당내에서는 내란전담재판부법을 우선 처리하겠다는 기조가 명확한 가운데 법왜곡죄 도입 등 기타 사법개혁안은 처리 시점이 늦어질 수 있다는 전망도 나온다.

정청래 더불어민주당 대표가 10일 광주 서구 김대중컨벤션센터에서 열린 광주 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

민주당은 내란전담재판부 설치법의 위헌 소지를 없애기 위해 로펌 LKB평산에 법률 검토를 맡긴 가운데 이 법을 연내 처리한다는 기조를 유지하고 있다. 당 관계자는 10일 통화에서 “15일까지 결과를 받기로 했는데 더 빨리 달라고 요청했다”며 “그 결과를 바탕으로 의총을 열어서 이달 넷째주에 처리한다는 계획에는 변함이 없다”고 말했다. 국회 법제사법위원회를 통과한 내란전담재판부 설치법은 법무부 장관이 법관 추천에 관여할 여지 등이 있어 삼권분립 가치를 훼손한다는 지적이 제기됐다.



민주당과 대부분의 개혁 법안에서 궤를 같이했던 조국혁신당에서도 법안에 부정적 기류를 보이는 것도 관건이다. 혁신당은 이 법안이 입법화할 경우 내란 수괴 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령 측이 위헌법률심판 제청을 재판부에 요청해 재판을 정지시키는 지연 전술을 펼칠 것을 우려한다. 게다가 위헌법률심판 제청 여부도, 실제 위헌법률인지 여부도 결국 사법부가 판단하기 때문에 사법부가 적극 반대하는 내란전담재판부 설치에 신중을 기해야 한다는 것이 혁신당 입장이다.

조국혁신당 조국 대표가 10일 국회에서 열린 ''끝까지 간다'' 특별위원회 회의에서 당에서 발표한 내란특별전담재판부 위헌 소지와 대안 제시에 비판이 있는 것에 대해 발언하고 있다. 연합뉴스

조국 대표는 이날 당 내부 회의에서 “쌀을 제대로 씻지 않고 밥을 지으면 돌을 씹다가 이가 깨진다”며 “데시벨(db)을 높여 소리치는 것만이 정치가 아니다”라면서 다시금 법안 조정 가능성이 필요하다고 주장했다.



대통령실에서는 내란전담재판부에 관한 대통령의 뜻을 두고 엇갈린 발언이 나오며 혼선이 빚어지고 있다. 우상호 정무수석은 전날 유튜브 채널 매불쇼에서 “제가 볼 때는 ‘내란전담재판부 하자, 그런데 2심부터 하자’는 게 대통령 생각”이라고 말했다. 하지만 이규연 홍보소통수석은 10일 유튜브 채널 오마이TV에서 “우 수석이 대통령과 어떤 소통을 했는지는 잘 모르겠다”면서도 “2심부터 하자거나 구체적으로 그런 얘기를 저는 들은 적이 없다”고 사실상 반론을 제기했다. 이 수석은 “그렇게 구체적으로 어떤 지시를 했다든가 이런 식의 이야기들은 조금 오해를 일으킬 수 있겠다”라며 “(대통령실은) 위헌 소지를 최소화시켜야 한다는 원칙론적인 입장을 갖고 있다”고 일축했다.

이재명 대통령이 지난 9일 서울 한남동 관저에서 더불어민주당 정청래 대표, 김병기 원내대표와 만찬을 하고 있다. 대통령실 제공

이 대통령이 전날 민주당 정청래 대표와 김병기 원내대표를 만나 ‘국민 눈높이’를 언급한 점이 개혁 법안 추진에 속도 조절을 당부한 것으로 해석되고 있다.



또 다른 위헌 논란이 제기된 법왜곡죄와 법원행정처 폐지법 등을 놓고는 연내 처리하기가 시간상 어려울 가능성이 높다는 분석이 나온다. 법왜곡죄는 재판·수사 중인 사건에서 법관이나 검사가 고의로 법리를 왜곡하거나 사실을 조작할 경우 처벌할 수 있도록 하는 법안으로, 야당과 진보 성향 시민단체 등은 해당 법안 추진을 비판한다. 또 다른 사법개혁안 중 하나인 법원행정처 폐지법도 사법부를 중심으로 반발하고 있다. 국민의힘이 법안 추진을 강력히 반발하면서 연달은 필리버스터(무제한토론)를 예고하고 있는 것도 부담이다. 국민의힘이 필리버스터를 연달아 추진할 경우, 국회 본회의에서는 ‘1일 1법안 처리’를 할 수밖에 없다. 집권여당으로서 민생법안 처리를 해야 하는 민주당으로서는 법안의 우선순위를 정해야 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지