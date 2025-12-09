“어느 나라 옷이야?”…사우디 축제에 등장한 기괴한 한복 논란

사우디아라비아 축제의 한국 문화 체험 공간에서 전통 한복과 동떨어진 기형적 디자인의 의상이 등장해 논란이 커지고 있다.

지난 10월 사우디아라비아에서 열린 현지 최대 글로벌 축제인 ‘리야드 시즌’의 중심 공간에는 ‘코리아 빌리지’(Korea Village)라는 이름의 공간이 조성됐다. 이는 K-팝과 K-푸드, 패션, 나전칠기, 한복 체험 등 현대·전통을 아우르는 콘텐츠를 소개하는 복합 문화형 공간이다.

사우디아라비아 리야드 내 ‘코리아 빌리지’(Korea Village)에 등장한 정체불명의 한복들. 서경덕 성신여대 교수 제공

그러나 서경덕 성신여대 교수는 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “현지 한국인들의 제보에 따르면 SNS 영상에서 전통 한복과는 전혀 다른 기괴한 복장이 계속 등장하고 있다”고 지적했다.

서 교수가 공개한 사진 속 의상들은 화려한 색감과 과장된 장식으로 중국 전통 공연 의상을 연상시키는 모습이다. 일부 착용자들은 중국풍 분장을 하고 부채를 든 채 포즈를 취하고 있어 한국의 이미지와 혼동될 소지가 크다는 지적이 뒤따랐다.

서 교수는 “전통 디자인과는 거리가 멀고, 태극기를 과하게 장식했다고 해서 한복이 되는 것은 아니다”라면서 “중동 지역에 한국 문화를 알리겠다는 기획은 좋았지만, 한복은 한국의 전통 의상인 만큼 사전 자문이 반드시 필요했다”며 우려를 나타냈다.

그는 특히 “중국이 한복의 원조가 ‘한푸’라는 주장을 지속해 내세우는 상황에서 이런 부정확한 연출은 오해만 부를 것”이라며 “주최 측은 즉시 제대로 된 한복으로 교체해 SNS에서 확산하는 왜곡을 막아야 한다”고 강조했다.

코리아 빌리지는 한국 기업이 기획하고 사우디 국부펀드(PIF) 산하 문화콘텐츠 기관 씰라(SELA) 등이 공동으로 운영하는 것으로 알려졌다.

