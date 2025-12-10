축구 ‘GOAT’ 리오넬 메시… MLS 최초 2년 연속 MVP

축구의 ‘GOAT’(Greatest Of All Time·역대 최고 선수)로 꼽히는 리오넬 메시(38·인터 마이애미·사진)가 미국 메이저리그사커(MLS) 역사상 처음으로 2년 연속 최우수선수(MVP)에 선정됐다.



MLS는 10일 “인터 마이애미의 공격수 메시가 ‘2025 랜던 도너번 MLS MVP’로 선정됐다. MLS 역사에서 2년 연속 MVP를 수상한 선수는 메시가 역대 처음”이라고 발표했다. 메시는 프레키(1997년, 2003년)에 이어 역대 두 번째로 MLS MVP를 두 차례 수상한 선수로도 이름을 올렸다.



미국 국가대표로 A매치 157경기에 출전해 57골을 넣은 레전드 공격수 랜던 도너번(43)의 이름을 딴 MLS MVP는 1996년부터 시상하고 있으며 선수, 구단 기술 스태프, 미디어를 대상으로 한 투표로 수상자를 선정한다.



메시는 MLS MVP 투표에서 70.43%의 몰표를 받아 함께 후보에 오른 앤더스 드레이어(샌디에이고·11.15%), 드니 부앙가(로스앤젤레스FC·7.27%), 에반데르(신시내티·4.78%), 샘 서리지(내슈빌·2.42%)를 크게 압도했다.



2025시즌에도 메시의 활약은 눈부셨다. 정규리그 28경기에서 29골 19도움을 올려 득점왕과 도움왕을 석권하며 인터 마이애미의 동부 콘퍼런스 3위를 이끌었다.



MLS컵 플레이오프에서도 메시는 6경기에서 무려 15개의 공격 포인트(6골 9도움)를 올리며 마이애미의 우승을 이끌었다. 메시는 지난 7일 열린 양대 콘퍼런스 우승팀끼리 맞붙는 MLS컵에서도 2도움으로 ‘MLS컵’ MVP에도 오르는 기쁨을 맛봤다.

