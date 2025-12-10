캄보디아 범죄단지 감금 20대 한국인, 코리아 전담반이 구출

캄보디아 범죄단지에 납치돼 고문을 당한 20대 한국인 남성이 한국과 현지 경찰로 구성된 ‘코리아 전담반’에 의해 구조됐다. 남성을 감금했던 범죄단지 조직원 51명도 함께 검거됐다.



10일 경찰청에 따르면 전담반은 4일 112신고 등을 통해 남성 A씨의 캄보디아 감금 및 고문 사실을 파악하고 수사에 착수했다. 양국 경찰이 합의한 신속출동절차인 ‘긴급 구조 요청서’를 통해 현지 경찰 출동을 요청했고, A씨의 위치정보와 인적사항을 전달했다.

캄보디아 시아누크빌 한 범죄단지 모습이다. 단지 내부에는 건물 열댓 개가 모여 있었다. 세계일보 자료사진

전담반은 첩보 수집을 통해 A씨가 시아누크빌의 한 장소에 감금됐다는 것을 파악했다. 여기에서는 50여명의 한국인 조직이 사기 범죄를 저지르고 있었다. 양국 경찰은 A씨가 감금된 장소 주변에 머물며 검거 작전을 짰고 전날 한국 경찰 4명, 현지 경찰 9명, 캄보디아 경찰특공대 100명, 국가정보원 요원들이 함께 건물 1층 등 주변 지역을 봉쇄하고 일시에 검거 장소로 진입해 A씨를 구출했다. 범행 중이던 한국인 혐의자 51명도 검거됐다.



현재는 이들의 신원조사와 범죄혐의에 대한 조사가 현지에서 진행 중이다.



경찰은 조직원 내 A씨 외에도 납치·고문 피해자가 있을 것으로 보고 있다. 캄보디아 범죄단지 내 총책과 초국경 범죄조직에 대한 연관성 관련 수사도 진행하고 있는 것으로 전해졌다. 경찰은 이들을 국내로 신속하게 송환하기 위해 노력하고 있다고도 밝혔다. 이재영 경찰청 국제협력관은 “코리아 전담반 출범 후 양국 경찰이 그간 축적된 협력 네트워크를 바탕으로 재외국민 보호와 범죄조직 검거를 한번에 이뤄낸 국제공조의 우수 사례”라고 평가했다.

