[단독] 혐오·철거 시위에… 5년째 울타리에 갇힌 소녀상

서울 종로구 옛 주한일본대사관 앞에는 ‘질서유지선’이라고 쓰인 경찰 철제 울타리가 빼곡하게 배치돼 있고, 그 안에는 ‘평화의 소녀상’이 있다. 위안부 피해자를 상징하는 소녀는 의자에 가만히 앉아 있다. 앉은키가 딱 그만큼이라 멀리선 울타리에 가려 잘 보이지도 않는다.



경찰 철제 울타리는 2020년 6월 설치된 뒤 5년 넘게 유지되고 있다. 소녀상 훼손을 우려한 종로구청의 시설보호 요청에 따른 조치다. 소녀상 철거를 주장하는 집회가 과격해지자 구청이 나선 것인데, 여전히 이들 집회는 매주 열린다. 세계인권선언 77주년을 맞은 10일 집회 참가자들은 소녀상 바로 옆에서 위안부 피해자들을 조롱하고 비아냥거리고 있었다.

일부 보수단체의 ‘소녀상’ 철거 요구가 이어지는 가운데 10일 서울 종로구 일본대사관 앞 소녀상이 보호조치로 경찰 울타리에 둘러싸여 있다. 이제원 선임기자

국회 보건복지위 소속 더불어민주당 서미화 의원실이 서울경찰청으로부터 받은 자료를 보면 일본대사관 인근에서 수요시위가 있을 때마다 이를 방해하며 일본군 위안부 문제를 부정하거나 소녀상을 모욕하는 집회가 해마다 160여건씩 벌어지고 있다. 수요시위는 정의기억연대(정의연)가 일본군 성노예제 문제에 대한 진상 규명과 법적 책임 이행 등을 요구하며 매주 수요일마다 열린다.



경찰 통계에 따르면 2022년 9월부터 2025년 9월까지 위안부법폐지국민행동·엄마부대·국민계몽운동본부 3개 단체가 일본대사관 인근에 신고한 집회시위는 총 453건으로 정의연 수요시위(169건)보다 2.7배 많다. 이들은 위안부 문제를 부정하는 대표적인 단체들이다. 3개 단체의 집회시위 신고 건수를 연도별로 보면 2022년 9~12월 45건, 2023년 164건, 2024년 164건, 2025년 1~9월 80건이다. 앞서 국가인권위원회는 4월 종로경찰서장에게 수요시위가 반대 집회의 방해를 받지 않도록 대책을 마련할 것을 권고했다.

이날 열린 제1730차 수요시위는 소녀상에서 떨어진 곳에서 진행됐다.



올 7월부터 위안부 문제를 부정하는 단체들이 먼저 집회를 신고하면서 소녀상 옆자리를 선점하는 탓이다. 이나영 정의연 이사장은 “1년 365일 경찰서를 지키며 집회를 신고하는데 여러 활동을 하고 있는 정의연이 똑같은 방식으로 대응하기는 어려운 현실”이라며 “이들은 심지어 일본 극우들도 집회에 초청하고 있다”고 설명했다.



경찰 철제 울타리 너머에는 소녀상 옆에 집회 신고를 한 위안부법폐지국민행동과 국민계몽운동본부 관계자들 10여명이 있었다. 이들은 수요시위 참가자들을 향해 ‘멍청한 것들아 언제까지 속고 살래? 위안부 문제는 국제 사기야!’ ‘나라 망신 흉물 소녀상 철거!’ ‘일본군에게 끌려간 위안부 단 1명도 없다!’라고 쓰인 팻말을 들어 보였다. 또 “위안부법 폐지”, “(반일은) 정신병”이라는 구호를 외치며 서로 웃는 모습도 목격됐다. 국회에는 소녀상을 훼손하거나 모욕해 위안부 피해자의 명예를 훼손하는 행위 등을 제재하는 내용을 담은 위안부피해자법 개정안 9건이 계류 중이다.

