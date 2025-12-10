국민의힘 인요한, 국회의원직 사퇴한다…“기득권 내려놓겠다”

국민의힘 인요한 의원이 10일 국회의원직을 사퇴하겠다고 밝혔다. 비례대표 승계 1순위(19번)인 이소희 전 세종시의원이 의원직을 승계할 예정이다.

인 의원은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “1년 반 동안의 의정활동을 마무리하고 국회의원직을 떠나 본업에 돌아갈 희망한다”고 밝혔다. 인 의원은 의사 출신으로, 세브란스병원 국제진료센터장 등을 역임했다.

인요한 국민의힘 의원이 10일 서울 여의도 국회 소통관에서 의원직 사퇴 입장 표명 기자회견을 마치고 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

인 의원은 “오직 진영논리만을 따라가는 정치 행보가 국민을 힘들게 한다”며 “희생 없이는 변화가 없다. 저 자신부터 모든 기득권을 내려놓고 본업에 복귀해 국민통합과 국가 발전에 기여하고자 한다”는 사퇴 이유를 밝혔다.

인 의원은 “윤석열정부 계엄 이후 지난 1년간 이어지고 있는 불행한 일들은 대한민국 미래를 위해 극복해야 할 일이라 생각한다”며 정치 복원 필요성을 강조했다. 그는 “흑백논리, 진영논리를 벗어나야만 국민통합이 가능하다고 생각한다”고 말했다.

인 의원은 지난해 4월 22대 총선에서 국민의힘 위성정당인 ‘국민의미래’ 비례대표 8번으로 국회에 입성했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지