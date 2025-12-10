‘출퇴근 어떡하나’…서울지하철 9호선 노사교섭 결렬시 내일부터 파업

서울 지하철 9호선 일부 구간의 노동조합이 예고된 파업을 하루 남기고 서울교통공사와 타협점을 찾기 위한 막판 교섭에 나선다.

서울 중구 서울역 지하철 1호선 승강장에서 시민들이 열차를 기다리고 있다. 뉴시스

9호선 2·3단계 구간(언주역∼중앙보훈병원역)을 담당하는 공공운수노조 서울교통공사 9호선 지부(이하 노조)는 공사와 교섭을 진행할 예정이라고 10일 밝혔다. 노조는 공사와 타협에 이르지 못하면 11일 파업에 돌입하겠다고 예고한 바 있다.

노조 관계자는 “최근까지 공사 측과 실무자 면담에서 노조가 요구한 안건 가운데 핵심인 인력 채용이나 복지·임금에 관한 내용이 반영되지 않았다”며 “공사의 태도에 변화가 없으면 협상이 결렬돼 파업에 들어갈 가능성이 크다”고 분위기를 전했다.

공사 관계자는 “노조에 협상안을 제시하기 위해 서울시와 협의하는 등 교섭을 준비하고 있다”며 “파업을 막기 위해 최선을 다한다는 방침”이라고 말했다.

노조는 서울시와 공사가 작년 노사 교섭에서 2025년도 인력 증원을 약속하고도 지키지 않았다며 올해 임금·단체교섭에서 이행을 요구하고 있다.

1∼8호선을 운영하는 서울교통공사 1·2·3노조는 오는 12일 총파업 방침을 밝힌 상태다. 파업이 모두 현실화하면 시민들의 교통 불편이 불가피할 전망이다.

