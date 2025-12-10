위성락 안보실장, 한미정상회담 후속조치 논의차 내주 방미

위성락 국가안보실장이 미국 트럼프 행정부와 한미 정상회담 후속 조치와 대북 공조 등을 논의하기 위해 내주 워싱턴DC를 방문한다.



9일(현지시간) 복수 외교 소식통에 따르면 위 실장은 한미 간 고위급 협의를 위해 오는 16일 워싱턴DC를 찾을 예정이다.

위성락 국가안보실장.

위 실장은 마코 루비오 국무부 장관 겸 국가안보보좌관을 만날 것으로 보인다.



위 실장은 미국 측과 협의에서 한미 정상 간 합의사항을 담은 공동 팩트시트의 이행 문제를 논의할 방침인 것으로 알려졌다.



앞서 한미는 지난 2일 워싱턴DC에서 열린 박윤주 외교부 1차관과 앨리슨 후커 국무부 정무차관 간 회담에서 원자력, 조선, 핵추진잠수함 등 분야의 정상회담 합의사항을 신속히 이행하기 위한 실무협의체를 조속히 가동하기로 뜻을 모았다.



이후 안보실에는 '농축 우라늄 관련 태스크포스(TF)', '핵추진잠수함 TF', '국방비 예산 TF' 등 세 가지 TF가 구성됐으며 미국과 실무 협의가 진행 중이다.



위 실장은 실무 협의에서 구체적·가시적 성과가 조속히 도출될 수 있도록 트럼프 행정부에 협조를 당부할 것으로 관측된다.



위 실장은 대북 정책 공조도 논의할 것으로 예상된다.



현재 한미가 북한의 비핵화를 목표로 하고 있지만, 김정은 북한 국무위원장이 비핵화를 의제로 한 대화에는 참여하지 않겠다는 입장을 분명히 함에 따라 북한을 다시 대화 테이블로 나오게 할 방법이 요원한 상황이다.



이런 가운데 트럼프 대통령이 내년 4월 시진핑 중국 국가주석을 만나기 위해 베이징을 방문할 계획이라 외교가에서는 이를 계기로 트럼프 행정부가 북미 대화 재개를 시도해볼 수 있다는 관측이 나오고 있다.



위 실장은 지난 7일 '이재명 정부 6개월 성과 보고' 기자간담회에서 내년에는 북한과의 대화 재개를 추진해 한반도 평화공존 프로세스를 본격화하겠다면서 이를 위해 미국과 긴밀히 소통하겠다고 밝힌 바 있다.



위 실장은 정부가 구상하는 대북 대화 재개 방안을 미측과 공유할 것으로 예상된다.



위 실장이 방미 기간 트럼프 행정부가 최근 공개한 국가안보전략(NSS)과 관련해 의견을 교환할지도 주목된다.



트럼프 2기 행정부 외교·안보 정책 우선순위를 기재한 NSS는 트럼프 1기 행정부 때 발표한 NSS와 달리 한반도 비핵화나 북한 문제를 전혀 거론하지 않아 외교가에서는 북한 문제가 미국의 우선순위에서 밀린 게 아니냐는 관측 등이 제기되고 있다.

<연합>

