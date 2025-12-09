"청송사과축제 산불 극복 계기 돼" 청송군, 평가보고회

경북 청송군은 9일 "올해 청송사과축제가 산불 피해를 극복하는 계기가 됐다"고 평가했다.

군은 이날 군청 제1회의실에서 윤경희 청송군수, 김양태 사과축제추진위원장, 사과협회 회장단, 농업인 단체 회장단 등 60여명이 참석한 가운데 지난 10월 열린 제19회 청송사과축제 평가 보고회를 열었다.

청송사과축제 평가 보고회 모습. 청송군 제공

이 자리에서 참석자들은 "올해 사과축제가 주민의 높은 참여, 사과 판매장 가격정찰제 정착, 온라인 축제를 통한 전국적 홍보, 바가지 요금 및 불편 신고센터 운영, 자체 평가 시스템 도입 등 여러 면에서 축제의 모범 사례로 평가된다"고 밝혔다.

평가를 맡은 케이탑 연구소 보고서에 따르면 축제 기간 5일간 471억원의 직접 경제효과, 972억원의 간접 경제효과가 나타났다.

방문객 만족도는 평균 6.06점(7점 만점 기준)으로 전년 대비 0.13점 상승하면서 해마다 축제가 성장하고 있다는 평가를 받았다.

무엇보다 지난 3월 초대형 산불로 큰 피해를 본 청송의 지역 경제가 조금씩 회복하는 데 이번 축제가 전환점이 됐다는 설명이다.

윤경희 군수는 "평가 보고회에서 제시된 다양한 의견을 토대로 청송사과축제를 더욱 완성도 높은 축제로 만들어 가겠다"고 강조했다.

