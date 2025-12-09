[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 10일 (수요일) 02년생, 솔로 탈출할지도?

96년생 해묵은 감정은 깨끗이 지워라. 84년생 남에게 오해받을 일을 하지 마라. 72년생 임기응변식의 대응은 좋치않다. 60년생 정상적인 방법과 편법을 동원하자. 48년생 근처에 없는 것은 찾지 말자. 36년생 늘 하던 일도 방심하지 말자. 96년생 해묵은 감정은 깨끗이 지워라. 84년생 남에게 오해받을 일을 하지 마라. 72년생 임기응변식의 대응은 좋치않다. 60년생 정상적인 방법과 편법을 동원하자. 48년생 근처에 없는 것은 찾지 말자. 36년생 늘 하던 일도 방심하지 말자.

97년생 소문의 진상을 밝히려고 애쓰지 마라. 85년생 당장은 어렵지만 운이 온다. 73년생 고정관념에서 하루속히 탈피하자. 61년생 소득이란 혼자서만 노력이 아니다. 49년생 남 주기에는 아까운 생각은 버리자. 37년생 자기자리가 아닌 곳에는 벗어나자. 97년생 소문의 진상을 밝히려고 애쓰지 마라. 85년생 당장은 어렵지만 운이 온다. 73년생 고정관념에서 하루속히 탈피하자. 61년생 소득이란 혼자서만 노력이 아니다. 49년생 남 주기에는 아까운 생각은 버리자. 37년생 자기자리가 아닌 곳에는 벗어나자.

98년생 북동쪽에 이익이 기다리고 있다. 86년생 남에게 일을 맡겼으면 믿어라. 74년생 일에 대한 욕구를 강하게 가지자. 62년생 자신의 역할과 권한에 불만을 갖지말자. 50년생 좁은 곳에서 오래 머물면 퇴보한다. 38년생 베푸는 자는 즐거움을 만끽한다. 98년생 북동쪽에 이익이 기다리고 있다. 86년생 남에게 일을 맡겼으면 믿어라. 74년생 일에 대한 욕구를 강하게 가지자. 62년생 자신의 역할과 권한에 불만을 갖지말자. 50년생 좁은 곳에서 오래 머물면 퇴보한다. 38년생 베푸는 자는 즐거움을 만끽한다.

99년생 소심하게 생각하면 일이 꼬이기 쉽다. 87년생 발전과 기세의 변화가 강하다. 75년생 도전과 개척의 정신이 요구된다. 63년생 우선 소나기 비는 피하고 보자. 51년생 기차길에 돈 백원 주어려다 몸 다친다. 39년생 싼것은 비지떡 소탐대실의 운세이다. 99년생 소심하게 생각하면 일이 꼬이기 쉽다. 87년생 발전과 기세의 변화가 강하다. 75년생 도전과 개척의 정신이 요구된다. 63년생 우선 소나기 비는 피하고 보자. 51년생 기차길에 돈 백원 주어려다 몸 다친다. 39년생 싼것은 비지떡 소탐대실의 운세이다.

00년생 전세 부동산 문제는 해결이 늦다. 88년생 무리하면 건강을 해칠 수 있다.주의하라. 76년생 이동하는 일에 주의해야 한다. 64년생 느낌만으로 사람을 파악하지 말자. 52년생 재운이 있으나 오래가기 힘든다. 40년생 저속한 표현방법은 자제하자. 28년생 자유로운 발상으로 일을 추진한다

01년생 새로운 시작은 중요한 의미다. 89년생 방해하는 사람이 있으니 주의하라. 77년생 엉뚱한 곳에 정신을 빼앗기니 딱하다. 65년생 작은 것에 너무 연연하지 마라. 53년생 자신의 생각과 현실과는 다르다. 41년생 자손에 경사가 있으니 즐겁다. 29년생 풍부한 지혜는 언젠가 빛나게 된다. 01년생 새로운 시작은 중요한 의미다. 89년생 방해하는 사람이 있으니 주의하라. 77년생 엉뚱한 곳에 정신을 빼앗기니 딱하다. 65년생 작은 것에 너무 연연하지 마라. 53년생 자신의 생각과 현실과는 다르다. 41년생 자손에 경사가 있으니 즐겁다. 29년생 풍부한 지혜는 언젠가 빛나게 된다.

02년생 원하던 이성친구를 만난다. 90년생 지출이 줄고 수입이 늘어난다. 78년생 미숙하게 일 처리하지 말고 집중하자. 66년생 거래처에 달려들면 헛수고만 한다. 54년생 받기보다 주는 것에 익숙해져라. 42년생 흉한 소문은 바람처럼 사라진다. 30년생 감정의 동요가 잦으면 불안해한다. 02년생 원하던 이성친구를 만난다. 90년생 지출이 줄고 수입이 늘어난다. 78년생 미숙하게 일 처리하지 말고 집중하자. 66년생 거래처에 달려들면 헛수고만 한다. 54년생 받기보다 주는 것에 익숙해져라. 42년생 흉한 소문은 바람처럼 사라진다. 30년생 감정의 동요가 잦으면 불안해한다.

03년생 금전거래에 신경쓰자. 91년생 방심하면 뜻밖의 큰 손실을 입는다. 79년생 이성적으로 판단하고 행동하자. 67년생 오늘 만나는 분은 인연이 길게 간다. 55년생 대가를 바라게 되니 마음을 비워라. 43년생 보이지 않는 일을 관찰하자. 31년생 호운이 도래하였으니 만사가 형통하다.

04년생 과도한 음주는 삼가하자. 92년생 지금의 기회를 놓치지 말고 잡아라. 80년생 다른 사람과 공존하는 마음을 갖자. 68년생 매출이 증대되는 좋은 날이다. 56년생 자신의 욕구를 자제하고 순순히 응하자. 44년생 집안에 손재수가 있다. 32년생 외부의 인한 충격은 곧 벗어난다. 04년생 과도한 음주는 삼가하자. 92년생 지금의 기회를 놓치지 말고 잡아라. 80년생 다른 사람과 공존하는 마음을 갖자. 68년생 매출이 증대되는 좋은 날이다. 56년생 자신의 욕구를 자제하고 순순히 응하자. 44년생 집안에 손재수가 있다. 32년생 외부의 인한 충격은 곧 벗어난다.

05년생 온갖 정성을 쏟는다면 쾌차한다. 93년생 시간과 노력을 낭비하지 마라. 81년생 인간적 배신은 정신적으로 고통이다. 69년생 불만이 있으면 적당한 표현으로 풀자. 57년생 자유롭게 이동하기 좋은 운세다. 45년생 인덕이란 베푸는 사람에게 따른다. 33년생 쓸데없이 돈을 낭비하지 말라. 05년생 온갖 정성을 쏟는다면 쾌차한다. 93년생 시간과 노력을 낭비하지 마라. 81년생 인간적 배신은 정신적으로 고통이다. 69년생 불만이 있으면 적당한 표현으로 풀자. 57년생 자유롭게 이동하기 좋은 운세다. 45년생 인덕이란 베푸는 사람에게 따른다. 33년생 쓸데없이 돈을 낭비하지 말라.

06년생 부정한 것은 거절하고 배척하라. 94년생 기쁘고 즐거운 일이 생긴다. 82년생 하루 종일 일이 손에 안잡힌다. 70년생 벼랑 끝에 몰리더라도 정신만은 차리자. 58년생 부부간에 자존심만 내세우지 마라. 46년생 걷기운동으로 건강을 해복하자. 34년생 남의 일에 무관심으로 일관하자

95년생 지나친 기대는 실망만 불러온다. 83년생 자신감이 결여되면 쉬운 일도 힘든다. 71년생 금전손실이 발생하기 쉬운 운이다. 59년생 무리한 계약체결은 삼가하자. 47년생 부동산 매매는 조금만 기다리자. 35년생 분수를 알고 남의 입장을 헤아려라.

