'조폭 연루설' 조세호, 유퀴즈·1박 2일 자진 하차

조직폭력배 연루설에 휘말린 코미디언 조세호(사진)가 결국 출연 중인 tvN ‘유퀴즈 온 더 블럭’과 KBS2 ‘1박2일’에서 하차한다. 소속사 A2Z엔터테인먼트는 9일 “조세호가 최근 본인에게 제기된 오해와 구설에 깊은 책임감을 느끼고 있다”면서 이렇게 밝혔다.

방송인 조세호. 뉴시스

A2Z엔터는 “조세호는 해당 프로그램을 사랑하는 시청자분들이 느끼고 계신 불편함에 대해 충분히 인지하고 있다”며 “또 제작진이 본인을 향한 시선으로 인해 부담을 안고 가지 않았으면 하는 마음이다. 이에 제작진과 상의 후 자진 하차를 결정했다”고 설명했다.



다만 조세호는 자신을 둘러싼 오해가 있다며, 이를 해소하고 실추된 이미지를 회복하기 위한 법적 대응을 진행하겠다고 예고했다. 소속사는 “A씨의 사업과 일체 무관하다. 또 사업 홍보를 목적으로 A씨로부터 금품을 수수했다는 주장 역시 명백히 사실이 아니다”며 “현재 제기된 모든 의심을 온전히 불식시키고 건강한 모습으로 돌아올 것을 약속한다”고 전했다.



앞서 누리꾼 B씨는 지난달 29일 인스타그램에 “지역 조직폭력배 두목 A씨가 실질적으로 소유한 프랜차이즈에 조세호가 자주 방문한다”며 “고가 선물을 받고 홍보를 해주는 게 아니냐”고 주장했다. 그러면서 B씨는 조세호가 A씨와 어깨동무를 하고 노래 부르는 모습 등을 함께 공개했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지