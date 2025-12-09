中왕이 “일본, 독일과 달리 전후 80년간 침략 역사 철저히 반성하지 않아”

왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 역사와 관련한 일본 정부의 태도를 독일과 비교하며 비판했다.

왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임. AFP연합뉴스

8일 중국 외교부 홈페이지에 따르면 왕 주임은 이날 베이징에서 요한 바데풀 독일 외무장관과 회담을 갖고 “독일과 달리 일본은 전후 80년 동안 침략 역사를 철저히 반성하지 않았다”고 말했다.

왕 주임은 역사, 사실, 법리적 각도에서 대만 문제에 관한 중국 측의 원칙적 입장을 심도 있게 설명하고 일본 현직 지도자의 대만 관련 잘못된 발언의 심각한 해악을 지적했다.

그는 “‘하나의 중국’, 원칙은 중국과 독일 관계의 중요한 정치적 기반”이라면서 “독일 측이 중국 측의 정당한 입장을 이해하고 지지하길 바라며 대만 독립과 관련된 어떠한 언행에도 반대, 저지하기를 바란다”고 강조했다.

이에 바데풀 장관은 “독일 측은 '하나의 중국' 정책을 확고히 준수하며 이 입장은 변하지 않을 것”이라고 말했다고 신화통신은 전했다. 바데풀 장관은 이어 “중국 내 독일 기업들은 모두 신뢰를 갖고 있고 중국 시장에 계속해서 뿌리내리고자 한다”며 “중국 측과 고위급 교류를 긴밀히 하고 경제·무역 분야의 협력을 심화해 양국 국민을 행복할 수 있게 하기를 바란다”고 했다.

중국은 지난달 7일 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 시사 발언 이후 보복에 나서고 있다. 지난 6일에는 중국군 전투기가 일본 자위대 전투기를 향해 레이더를 조준하는 일이 발생하기도 했다.

중국은 아소 다로 일본 자민당 부총재가 다카이치 총리의 ‘대만 유사시 무력 개입’ 발언은 문제가 없다며 옹호하는 태도를 보인 것에도 즉각 불쾌한 기색을 내비쳤다.

궈자쿤 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 “다카이치 총리와 그 배후의 일본 우익 세력은 여전히 정세를 잘못 판단하고 있으며 반성할 생각 없이 국내외 비판 목소리를 외면하고 있다”며 “중국은 일본이 진지하게 반성하고 잘못을 바로잡을 것을 권고한다”고 날을 세웠다. 궈 대변인은 “중국의 도발로 사람들의 이목을 집중해 민심을 얻으려는 행위는 성격이 악랄해 매우 위험하다”며 “일본은 잘못된 길로 점점 더 깊이 빠져들지 말아야 한다”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지