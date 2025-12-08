마체고라 주북한 러시아대사 사망…사인 공개 안해

알렉산드르 마체고라(70) 주북한 러시아대사가 사망했다.

러시아 외무부는 8일(현지시간) 성명을 내고 “마체고라 대사가 지난 6일 별세했다”고 밝혔다.

주북한 러시아대사관이 8일(현지시간) 알렉산드르 마체고라 주북한 러시아대사의 사망 소식을 알렸다. 사진=주북한 러시아대사관 페이스북 캡처

외무부는 “러시아와 북한의 포괄적 전략적 동반자 관계 수립과 심화에 크게 기여한 뛰어난 외교관이자 애국자였던 빛나는 기억은 우리 마음속에 영원히 남을 것”이라고 애도를 표했다.

구체적인 사인은 언급하지 않았다. 마체고라 대사는 1955년 11월 21일생으로 1978년 소련 외무부 산하 모스크바 국제관계대를 졸업하고 번역가, 북한 관련 무역관 등으로 근무하다 1999년 외교관으로 전직했다. 이후 주북한 러시아대사관 1등 서기관과 공사참사관, 주부산 러시아 총영사관 영사, 러시아 외무부 제1아시아국 한국과장과 부국장 등을 거쳤다. 2014년부터는 주북 러시아대사를 역임했다.

북·러가 관계를 계속 심화하고 있고 김정은 북한 국무위원장의 러시아 방문도 거론되는 만큼 일각에서는 마체고라 대사의 급작스러운 사망이 각종 논의에 영향을 미칠 가능성도 제기된다. 마체고라 대사는 지난 10월 12일 북·러 수교 77주년을 기념해 대사관이 개최한 연회에서 “우리 앞에 놓인 주요 과업은 정치, 외교, 군사, 군사기술 협조 강화 분야에 국한되지 않는다”며 “무역 경제 협조에서 진정한 돌파를 이룩해야 한다”고 언급했다. 당시 그의 발언은 상당 부분이 국제사회의 제재 대상인 북한과의 무역·경제협력을 본격적으로 강화하겠다는 취지였다.

러시아에서 중요한 기념일인 제2차 세계대전 전승절 80주년 행사가 열렸던 지난 5월 9일에는 대사관을 방문한 김정은 북한 국무위원장의 딸 주애와 볼키스를 하는 장면이 포착되기도 했다. 김 위원장의 군사·민생 일정에 동행하던 주애가 공식외교 행사에 참석한 것은 처음이었다.

외무부는 “오늘날 러·북간 전례 없는 관계 수준은 다년간의 지속적 노력의 결과물”이라며 “마체고라 대사는 그 관계에 귀중한 기여를 했고 항상 여러 분야에서 진행된 작업의 선두에 있었다”고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지