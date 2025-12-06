한고은, '6년째 무직' 남편 "잔소리 많아 가끔 때릴까 고민"

배우 한고은. 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'

배우 한고은이 결혼생활과 근황에 대해 고백했다.

지난 4일 유튜브 채널 '피디씨 by PDC'에는 '이제야 연기 맛을 알게 된 한고은'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

한고은은 남편의 근황을 묻는 제작진의 질문에 "건강히 잘 있다. 제가 유튜브를 하니까 좀 신났나보다. 신랑은 걱정했는데 응원을 보내주시니 저희도 신나서 더 열심히 하려 한다"고 답했다.

남편 신영수에 대해서 한고은은 "홈쇼핑 회사 MD(상품기획업무)로 일하다가 현재 아버지 병간호를 위해 퇴사한지 6년 째"라고 말하며 "그래도 잘 지내고 있다"고 말했다.

미국에서 살다 한국으로 돌아와 배우 생활을 해온 한고은은 결혼 후 자신의 삶에 큰 변화가 있었다고 밝혔다.

그녀는 "결혼하면서 다시 태어난 것 같다. 나를 사랑해주는 사람을 만나고 기댈 곳이 생기니까 사람이 달라지더라. 남편은 내게 굉장히 큰 버팀목이었다. 지금은 내가 살아온 삶에 대한 보상이라고 생각한다"며 깊은 애정을 드러냈다.

배우 한고은과 남편 신영수 씨. SBS '동상이몽2-너는 내 운명'

그러면서도 "결혼 10년차 되니까 남편이 요즘 약간 삐끗한다. 가끔 때릴까 고민한다"고 말해 말해 웃음을 안겼다.

이어 "남자들은 왜 이렇게 잔소리가 느는거냐. 나이들 수록 더 잔소리가 늘어나는 것 같다. 그래도 재밌다"고 덧붙였다.

한편, 한고은은 2015년 4살 연하의 회사원 신영수 씨와 결혼했다.

두 사람은 2018년 부부 예능 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연해 일상과 결혼스토리를 공개한 바 있다.

