[속보] 이재명 대통령 지지율 62%… 취임 6개월 만에 소폭 상승 [한국갤럽]

이재명 대통령이 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 대통령실 제공

취임 6개월을 맞은 이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 62%로 집계됐다는 여론조사 결과가 5일 나왔다.

한국갤럽이 지난 2~4일 전국 성인 1000명을 대상으로 조사한 결과, 응답자의 62%가 이 대통령의 직무 수행에 대해 “잘하고 있다”고 평가했다고 발표했다. 지난주보다 2%포인트(p) 오른 수치다. 부정 평가는 29%(2%p 하락), 의견 유보는 8%였다.

이 대통령의 지지율은 지난달 첫째 주 63%를 기록한 뒤 둘째 주 59%로 떨어졌으나, 이후 60%대를 회복해 완만한 상승 흐름을 이어가고 있다.

긍정 평가 이유로는 ▲외교(32%) ▲경제·민생(14%) ▲전반적으로 잘한다(7%) ▲직무 능력·유능함(7%) 등이 꼽혔다. 부정 평가 이유는 ▲경제·민생(18%) ▲도덕성·재판 회피 논란(11%) ▲전반적 불만(9%) 순으로 나타났다.

역대 대통령의 취임 6개월 지지율과 비교하면 김영삼 전 대통령 84%, 문재인 전 대통령 74%, 박근혜 전 대통령 59%, 김대중 전 대통령 56%, 노무현·윤석열 전 대통령 각각 30%, 이명박 전 대통령 24%였다.

정당 지지도는 더불어민주당 43%, 국민의힘 24%로 조사됐다. 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당·기본소득당 각 1%였다. 무당층은 24%로 집계됐다.

이번 조사는 무선전화 가상번호를 이용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p, 응답률은 11.8%다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

