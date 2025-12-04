박찬호에 최형우까지 잃은 KIA가 절대 잃어서는 안 되는 양현종은 잡았다… 양현종, 2+1년 최대 45억원 조건에 세 번째 FA 계약

성난 광주 팬심을 달랠 수 있을까. 이번 스토브리그에서 FA 최대어로 손꼽힌 박찬호(두산 4년 최대 80억원)를 잃은 데 이어 팀 타선의 기둥인 최형우(삼성 2년 최대 26억원)마저 잡는 데 실패한 KIA가 그나마 ‘면피’엔 성공했다. 팀내 최고의 프랜차이즈 스타인 양현종과 2+1년에 최대 45억원에 FA 계약을 맺었다.

KIA는 4일 “양현종과 계약 기간 2+1년에 계약금 10억원, 연봉, 인센티브 포함 총액 45억원에 FA 계약을 맺었다”라고 발표했다. 2016년, 2021년에 이어 양현종의 세 번째 FA 계약이다.

광주 동성고를 졸업하고 2007년 신인 드래프트에서 2차 1라운드로 KIA에 지명된 양현종은 올해까지 18시즌 동안 543경기에 등판해 2656.2이닝을 던지며 186승, 2185탈삼진 평균자책점 3.90을 기록 중이다. 양현종은 메이저리그에 진출한 2021시즌을 제외하고 18시즌을 KIA에 몸담으며 무수히 많은 기록을 써내려 왔다. 매 시즌 KIA 선발의 한 축을 담당하며 리그 최다 선발 출장 1위(442경기), 최다 선발승 1위(184승), 최다 탈삼진 1위, 역대 최다 이닝 2위에 이름을 올렸다.

지난 10월 28일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2024 신한 SOL뱅크 KBO 포스트시즌 한국시리즈 5차전 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 선발 투수 양현종이 3회초 2사 1루 상황에서 삼성 디아즈에게 투런 홈런을 허용한 뒤 마운드를 내려오고 있다. 연합뉴스

이닝 부문에서 대기록을 작성하며 꾸준한 면모를 과시했다. 2024 시즌 리그 최초 10시즌 연속 170이닝 투구 달성에 이어 이번 시즌에는 리그 최초로 11시즌 연속 150이닝 투구라는 금자탑을 쌓았다. 이번 계약으로 선수 생활을 이어가게 된 양현종은 통산 3000이닝(역대 2번째), 최다 이닝, 최다승 기록 경신도 앞두고 있다.

양현종은 “언제나 변함없는 응원을 보내주신 팬들께 감사드린다. 마운드에 올랐던 매 순간마다 보내주신 타이거즈 팬들의 함성이 있었기에 이 자리까지 올 수 있었다. 그리고 다시 한번 나의 가치를 인정해주고 기회를 준 구단에도 감사하다”고 말했다. 이어서 “타이거즈 유니폼을 입고 뛰는 동안 우승도 해보고 많은 기록을 달성했지만, 아직까지 나의 도전은 끝나지 않았다. 유니폼을 벗는 순간까지 꾸준한 모습을 타이거즈 팬들에게 보여주고 싶다“고 밝혔다. 끝으로 “팀에서 내가 할 수 있는 역할을 최대한 해내는 선수가 되겠다. 베테랑 선수로서 후배 선수들에게 나의 경험과 노하우를 아낌없이 나누어 줄 것이고, 선수단 모두와 힘을 합쳐 팀이 다시 한번 정상에 오를 수 있도록 노력하겠다”고 각오를 다졌다.KIA 심재학 단장은 “양현종은 KIA 타이거즈의 상징과도 같은 선수이다. 앞으로도 후배 선수들을 이끌며 ‘리빙 레전드’로서의 모습을 보여주길 기대한다”고 전했다.

