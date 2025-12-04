조국, 계엄 1년 尹 입장문에 "내란범다운 주장…술 덜 깼나"

조국혁신당 조국 대표는 4일 윤석열 전 대통령이 전날 12·3 비상계엄 1년을 맞아 낸 입장문과 관련해 "과연 내란범다운 주장"이라고 비판했다.



조 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "내란수괴 윤석열이 비상계엄은 민주당 때문이라며 부정 선거론을 다시 거론했다"며 이같이 말했다.

조국 조국혁신당 대표가 12·3 비상계엄 사태 1년인 3일 서울 여의도 국회 앞에서 열린 '12.3 내란외환 청산과 종식, 사회대개혁 시민대행진'에서 발언하고 있다.

이어 "술이 덜 깬 것인가 아니면 거짓말을 사실로 믿는 '리플리 증후군'인가"라고 비꼬았다.



조 대표는 국민의힘 장동혁 대표를 향해서도 "내란중요임무종사 정당 우두머리답다"며 날을 세웠다.



그는 '12·3 비상계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것'이라는 장 대표의 발언을 언급하며 "저나 이재명 (당시) 의원이나 조국혁신당 의원들은 폭도였나. 그 논리라면 윤석열은 풀려나 대통령으로 복귀해야 하느냐"고 목소리를 높였다.



이어 12·3 비상계엄에 사과한 국민의힘 의원 25명을 향해 "당을 벼랑 끝으로 내모는 장 대표를 탄핵해 끌어내리라"며 "정 안 되겠으면 용기를 내 새로운 보수신당을 만들라"고 했다.



서왕진 원내대표는 "내란을 완전히 종식하기 위해서는 내란의 구심이자 비호세력인 국민의힘의 존치 문제를 해결해야 한다"며 국민의힘 정당해산심판 촉구 결의안을 이날 국회 의안과에 제출했다.



서 원내대표는 "장 대표가 계엄 사과를 거부했다. 갱생이 불가한 국민의힘은 해산돼야 하고 그 이유는 차고 넘친다"며 국회 차원의 동참을 촉구했다.

<연합>

