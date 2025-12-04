여자스포츠 연간수입 1위는 코코 고프…톱10 중 7명이 테니스 선수

코코 고프(미국)가 3년 연속 여자 스포츠 선수 연간 수입 1위에 올랐다.

미국 스포츠 비즈니스 매체인 스포티코가 4일 발표한 올해 여자 스포츠 선수 수입 순위에 따르면 여자프로테니스(WTA) 단식 세계 랭킹 3위 고프가 3100만달러(약 454억7000만원)를 벌어 1위를 차지했다. 2023년부터 3년째 1위로 올해 고프는 하루에 1억2000만원씩 번 셈이었다. 고프는 이날 미국 경제 전문 매체 포브스가 발표한 스포츠 분야 30세 이하 주요인물 30인에도 이름을 올리는 등 글로벌 스포츠 분야에서 막강한 영향력을 과시했다.

코코 고프. 로이터연합뉴스



올해도 테니스 선수들이 여자 스포츠 선수 수입 톱10 가운데 7명이나 될 만큼 강세를 보였다. WTA 단식 세계 1위 아리나 사발렌카(벨라루스)가 3000만달러로 2위, 세계 랭킹 2위 이가 시비옹테크(폴란드)가 2310만달러로 3위다.

테니스 종목이 아닌 선수로 가장 높은 수익을 올린 여자 선수는 2022년 베이징 동계 올림픽 스키 종목 2관왕 구아이링(중국)으로 2300만달러를 벌어 4위에 올랐다. 같은 중국의 테니스 선수 정친원이 2060만달러로 5위에 있다. 미국여자프로농구(WNBA) 스타 케이틀린 클라크(미국)가 1610만달러로 6위, 미국여자프로골프(LPGA) 투어의 간판 넬리 코르다(미국)가 1380만달러로 7위를 기록했다.

8∼10위는 다시 테니스 선수들이 포진했다. 매디슨 키스(미국)가 1340만달러로 8위, 엘레나 리바키나(카자흐스탄)가 1260만달러로 9위에 올랐으며 오사카 나오미(일본)는 1250만달러로 10위에 자리했다.

2019년 이 순위에서 상위 10명은 모두 테니스 선수들이었고, 2020년 9명, 2022년과 2023년, 올해 7명을 기록하는 등 여자 스포츠 분야 수입은 테니스 종목이 독보적이다. 15위인 골프 선수 지노 티띠꾼(태국)이 1010만달러의 수입을 올려 상위 15명이모두 1000만달러 이상을 벌었다.

