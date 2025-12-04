쿠팡 개인정보 유출사태에 소상공인도 불똥…피해호소 속출

쿠팡 개인정보 유출 사태가 장기화 조짐을 보이면서 소상공인들도 노심초사하고 있다.



실제 쿠팡을 주요 판로로 삼아온 소상공인들의 매출 감소가 현실화하는 분위기가 감지된다.

쿠팡 이용자 약 3370만 명의 개인정보 유출 사태로 2차 피해가 우려되는 가운데 지난 3일 대구의 한 쿠팡 이용자가 결제 카드 정보를 변경하고 있다. 뉴스1

공동현관 비밀번호까지 포함된 민감 정보 유출이 뒤늦게 확인되고, 정부가 2차 피해 우려를 거듭 경고하자 구매를 멈추거나 탈퇴하는 소비자 움직임이 본격화해 입점 판매자 매출 감소가 불가피해진 것이다.



특히 쿠팡 입점 업체의 4분의 3이 소상공인이어서 '탈팡'(쿠팡 탈퇴) 흐름이 거세지면 소상공인들의 어려움이 한층 가중될 것으로 우려된다.



4일 업계에 따르면 온라인 자영업자 커뮤니티에서 한 소상공인이 "우리 온라인 매출의 70%가 쿠팡에서 발생하는데 개인정보 유출 여파 이후 주문이 30% 줄었다"며 "이번 사태는 입점 판매자 생계에도 직격탄"이라고 지적했다.



다른 판매자는 "매출의 90%가 쿠팡에서 이뤄지는데 갑자기 뚝 끊겼다. 다른 쇼핑몰로 전략을 바꿔야겠다"고 호소했다. "하루 이틀치 광고비가 소진되지 않을 만큼 조회수가 급감했다"는 반응도 있었다.



이는 회원들의 구매 위축이나 탈팡 움직임이 소상공인 피해로 가시화하고 있음을 보여주는 실례다.



쿠팡의 개인정보 유출 사태 이후 온오프라인에선 쿠팡 서비스를 중단하거나 계정을 삭제하려는 소비자들이 늘고 있다.



온라인상에서 비정상 로그인 시도, 해외 결제 승인 알림, 스미싱 문자 수신 등 2차 피해 사례가 잇따르면서 소비자 불안감이 커지고 있어서다.



불매운동이나 탈팡 움직임이 확산하면 쿠팡 플랫폼이 주요 생계 기반인 소상공인들이 입는 타격은 커질 것으로 우려된다.



쿠팡과 거래하는 소상공인 파트너는 2023년 기준 약 23만명이고, 소상공인의 거래금액은 약 12조원이었다.



쿠팡의 2025 임팩트 리포트에 따르면 쿠팡의 입점 판매자 가운데 중소상공인 비중은 75% 수준이다.

개인정보보호위원회는 3천만건이 넘는 대규모 개인정보 유출 사태를 일으킨 쿠팡에 개인정보 '노출' 통지를 '유출' 통지로 수정하고, 유출 항목을 빠짐없이 반영해 재통지하라고 요구했다. 사진은 3일 서울 송파구 쿠팡 본사 모습. 연합뉴스

소상공인연합회 관계자는 "쿠팡에서 고객 이탈 움직임까지 나타나고 있어 입점 소상공인들은 이번 사태의 직격탄을 맞고 있다"며 "소상공인들의 피해가 눈덩이처럼 불어나기 전에 쿠팡 측은 이번 사태에 책임지는 자세를 보여야 한다"고 강조했다.



업종별로 보면 제품 구매 주기가 비교적 긴 패션·화장품 업계에선 아직 뚜렷한 매출 변동은 확인되지 않고 있다.



화장품업계 관계자는 "쿠팡에 납품하는 물량에는 아직 특이사항이 없다"며 "눈에 띄는 현상은 없지만 소비자 불안감이 확산하고 있어 내부적으로 면밀히 모니터링하고 있다"고 말했다.



패션업계 관계자도 "쿠팡에 일괄 납품하는 구조여서 현재까지 납품량 변화는 없다"고 설명했다.



이들 화장품, 패션 등 대기업의 경우 쿠팡이 대량으로 제품을 구매해 해당 재고를 쿠팡 책임하에 판매하는 직매입 방식으로 거래하고 있어 이번 사태의 영향이 즉각적으로 나타나지 않는 구조다.



쿠팡에 식료품을 판매하는 한 업체 관계자는 "매출이 조금 주춤하는 것 같긴 하다"며 "쿠팡이 아니어도 팔 곳(플랫폼)은 많지만, 쿠팡에서 매출이 떨어질까 봐 걱정"이라고 우려했다.

