풀리오 ‘종아리 마사지기 V3’, 올리브영 어워즈 기념 ‘한정 기획세트’ 공개

풀리오(PULIO)는 대표 제품 ‘풀리오 종아리 마사지기 V3’가 ‘2025 올리브영 어워즈’ 트렌드 셀프뷰티 부문을 수상하며, 이번 수상을 기념해 할인 프로모션을 선보인다.

올리브영 어워즈는 국내 최대 H&B스토어인 올리브영이 연간 구매 고객 데이터와 상품 판매량, 카테고리 트렌드 등을 종합해 매년 각 부문의 대표 제품을 선정하는 행사다.

풀리오는 종아리 마사지기 V3와 마사지볼을 함께 구성한 ‘어워즈 한정 기획세트’를 출시하고, 12월 한 달간 올리브영 매장과 온라인몰에서 최대 12% 할인된 가격으로 선보일 예정이다. 또한 11월 30일부터 12월 6일까지 진행되는 올영세일 기간에는 더욱 특별한 가격 혜택을 제공한다.

풀리오 종아리 마사지기 V3는 출시 이후 꾸준한 판매 성장과 소비자 후기에서의 높은 만족도를 바탕으로 올리브영 고객들이 가장 많이 선택한 홈케어 디바이스로 자리매김했다.

‘종아리 마사지기 V3’는 공기압 기반의 정밀한 압박 기술과 편안한 착용감이 특징인 제품으로, 출시 이후 꾸준히 높은 소비자 호응을 얻고 있다.

풀리오 관계자는 “이번 올리브영 어워즈 수상은 고객들이 꾸준히 사랑해주신 결과라는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 일상 속 피로를 효과적으로 관리할 수 있는 홈케어 제품들을 선보이며, 진정한 휴식을 선사하는 브랜드가 되겠다”고 말했다.

