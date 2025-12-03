bhc, 가맹점과 함께하는 ‘2025 bhc 프랜차이즈 어워드’ 성료

지난 1일 열린 ‘2025 bhc 프랜차이즈 어워드’에서 송호섭 다이닝브랜즈그룹 대표이사가 인사말을 하고 있다. 다이닝브랜즈그룹 제공

다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 지난 1일 서울 송파구 소피텔 앰버서더 서울 그랜드 볼룸에서 가맹점과 일군 성과를 되새기고 비전을 공유하는 ‘2025 다이닝브랜즈그룹 bhc 프랜차이즈 어워드’를 성황리에 마쳤다고 3일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞은 ‘다이닝브랜즈그룹 bhc 프랜차이즈 어워드’는 가맹점주들의 헌신 의미를 부각하며 본사와 가맹점간 결속을 다지는 연례 축제다. 송호섭 다이닝브랜즈그룹 대표이사를 비롯한 임직원과 전국 가맹점주 등 200여명이 참석했다.

행사에서는 매출 우수, 장기운영, ESG 사회공헌, 공로 등 6개 부문에 걸쳐 총 147개 가맹점 시상이 진행됐다. 매출 성과를 넘어 ‘상생’과 ‘나눔’의 가치를 실천하는 bhc의 브랜드 철학을 재확인하는 계기가 됐다.

송호섭 다이닝브랜즈그룹 대표이사는 축사에서 “앞으로도 본사와 가맹점은 ‘원팀(One-Team)’이라는 생각으로, 상호 신뢰와 협력을 통해 지속 가능한 성장을 함께 이뤄나갈 것”이라고 말했다.

