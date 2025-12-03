[속보] 李 대통령 “우리 국민들 ‘노벨평화상’ 자격 있어… 논의되길”

이재명 대통령이 3일 서울 용산 대통령실 청사에서 ‘빛의 혁명 1주년, 대통령 대국민 특별성명’ 발표 후 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴스1

이재명 대통령은 3일 발표한 대국민 성명 속 우리나라 국민들이 ‘노벨평화상’을 받을 충분한 자격이 있다는 대목에 타당성이 있다는 취지로 강조했다.

이 대통령은 이날 오전 서울 용산 대통령실에서 ‘빛의 혁명 1주년, 대국민 특별성명’ 발표 후 질의응답에서 “실제로 노벨평화상 추천 절차를 밟을지 궁금하다”는 질문에 “타당성 여부, 현실 가능성에 대해 논의가 되면 좋겠다는 생각이 든다”고 답했다.

이어 “만약에 계엄이 그들 입장에서 성공했다면 엄청난 폭력적인 결과가 났을 것”이라며 “가장 비평화적인 일이 벌어졌을 것”이라고 덧붙였다. 그러면서 “국민들이 나서 맨손으로 아름답게 막아냄으로써 평화를 지켜냈다”며 “전 세계 모든 민주시민들에게 커다란 희망을 주지 않았을까 생각한다”고 했다.

앞서 이 대통령은 성명에서 “우리 국민께서 평화적인 수단으로 헌법과 법률이 정한 절차에 따라 불법 계엄을 물리치고, 불의한 권력을 몰아낸 점은 세계 민주주의 역사에 길이 남을 일대 사건”이라고 강조했다. 세계사에 유례없는 민주주의 위기를 평화적인 방식으로 극복해낸 국민들이야말로 노벨평화상을 수상할 충분한 자격이 있다고 확신한다면서다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지