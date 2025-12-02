“대기업 가전 브랜드까지”…박수홍 딸, 올해만 광고 15개 찍었다

방송인 박수홍의 딸 재이 양(생후 14개월)이 대기업 가전 브랜드 광고 모델로 발탁됐다.

박수홍은 1일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 여러 장의 사진을 올리며 대기업 가전 제품과의 협업 소식을 전했다.

그는 “재이의 맘마를 책임지는 가전은 바로 이것”이라며 인덕션 광고 촬영 현장을 공개했다. 사진 속에는 재이 양이 박수홍과 함께 인덕션을 만지며 웃는 모습이 담겼다.

박수홍(오른쪽)과 딸 재이 양. 박수홍 인스타그램 캡처

박수홍은 2021년 23세 연하 김다예와 결혼, 지난해 10월 시험관 시술로 첫딸 재이 양을 얻었다. 재이 양은 유튜브 채널 ‘박수홍 행복해다홍’에 등장한 이후 협업 요청이 잇따르며 ‘광고 요정’이라는 별명을 얻은 바 있다.

박수홍·김다예 부부는 최근 “연휴에도 유튜브 광고 촬영 중”이라며 “재이가 올해 함께 촬영한 광고는 15개”라고 밝혔다. 특히 이번에는 대기업 가전 모델로 확대되며 활동 영역이 더욱 넓어졌다. 박수홍은 “요즘 아내와 재이의 광고 수익이 나를 넘을 것 같다”고 너스레를 떨기도 했다.

박수홍은 협업 게시물에서 인덕션 제품의 끓음 알림 기능, 빠른 조리 속도, 1등급 에너지 효율, 무광 글래스 소재 등 기능을 직접 소개했다. 아울러 실제 육아·요리 환경을 통해 사용한 후기도 전했다.

