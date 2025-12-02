“오늘부터 기온 ‘뚝뚝’”…밤엔 눈·비까지 [오늘날씨]

화요일인 2일 북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하권으로 들어서 매우 춥겠다.

지난달 26일 오전 서울 종로구 광화문네거리에서 두터운 옷차림의 시민들이 발걸음을 옮기고 있다.뉴스1

이날 기상청에 따르면 아침 최저기온은 -5~5도, 낮 최고기온은 1~13도로 평년과 비슷하거나 낮겠다.

특히 경기내륙과 강원내륙·산지는 영하 5도 안팎까지 떨어지고 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아질 전망이다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -1도, 인천 -2도, 수원 -1도, 춘천 -4도, 강릉 2도, 청주 1도, 대전 0도, 전주 2도, 광주 2도, 대구 1도, 부산 5도, 제주 7도다.

낮 최고기온은 서울 3도, 인천 2도, 수원 3도, 춘천 5도, 강릉 9도, 청주 6도, 대전 6도, 전주 7도, 광주 8도, 대구 9도, 부산 13도, 제주 12도다.

밤부터는 충남서해안과 전북서해안, 남부내륙, 제주도에 비나 눈이 시작되겠고, 충남북부내륙에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳도 있겠다.

밤사이 비와 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로 살얼음 가능성이 있어 교통안전에 유의해야 한다.

당분간 동해안을 중심으로 대기가 매우 건조한 상태가 이어지겠다. 건조특보가 발효된 강원 산지와 동해안, 경북 북동산지, 동해안은 대기가 매우 건조하겠으니 화재 예방에 각별히 유의해야겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

