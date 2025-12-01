뉴진스, ‘NJZ’ 계정 사라져…활동 복귀 앞선 재정비 나서나

걸그룹 뉴진스가 전속계약 분쟁 당시 사용했던 임시 활동명 ‘NJZ’ 계정을 정리한 것으로 확인됐다.

1일 복수의 매체 보도에 따르면 뉴진스 멤버들이 어도어와의 갈등 국면에서 개설해 팬들과 소통하던 ‘NJZ’의 사회관계망서비스(SNS) 계정이 현재 비활성화된 상태다.

걸그룹 뉴진스. NJZ 사회관계망서비스(SNS) 캡처

해당 계정은 지난 2월 어도어와의 전속계약 갈등이 심화하자 기존 팀명 ‘뉴진스(NewJeans)’를 대신해 사용하던 임시 활동명 ‘NJZ’를 기반으로 만들어졌다. 당시 멤버들은 해당 채널을 통해 근황과 입장, 팬 메시지를 직접 공개하며 독자 활동 의지를 드러낸 바 있다.

그러나 지난 10월 30일 법원이 어도어의 전속계약 유효 확인 소송에서 소속사의 손을 들어주면서 흐름이 바뀌었다. 이후 해린·혜인이 먼저 어도어 복귀 의사를 밝혔고, 이어 민지·하니·다니엘도 복귀를 결정하면서 분쟁은 사실상 일단락됐다.

이는 뉴진스가 독자 브랜드 사용을 종료하고 어도어 소속 그룹으로 재정비하는 수순에 들어간 것이라는 분석이 나온다. 어도어는 뉴진스의 정규 앨범 제작 준비를 모두 마쳤다고 밝힌 바 있어, 팬들 사이에서 완전체 복귀 및 향후 컴백 일정에 대한 기대감도 커지고 있다.

한편 뉴진스를 기획했던 민희진 전 어도어 대표는 최근 신생 기획사 ‘오케이 레코즈(OK Records)’를 설립했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지