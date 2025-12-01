범농협 임직원, 일상 속 기부로 따뜻한 이웃사랑 실천

농협은 지난달 19일 충북 보은국민체육센터에서「범농협 임직원 소액기부캠페인 전달식」을 열고 혈액암으로 5년째 투병 중인 가정에 성금을 전달했다. 농협중앙회 제공

농협(회장 강호동)은 19일 충북 보은국민체육센터에서「범농협 임직원 소액기부캠페인 전달식」을 열고 혈액암으로 5년째 투병 중인 가정에 성금을 전달했다고 밝혔다.

전달식은 남보은농협이 운영하는 농촌 왕진버스 현장에서 진행됐으며, 박순태 남보은농협 조합장, 최재형 보은군수 등이 참석해 환아 보호자들을 위로하고 격려하는 시간을 가졌다.

전달된 성금은 범농협 임직원들이 매월 급여에서 900원 이상을 자발적으로 기부하는「임직원 소액기부캠페인」을 통해 마련된 것이다. 2021년 10월 시작된 캠페인은 현재 약 2억 5천만 원의 기금을 조성했으며, 취약가정 환아 16명에게 총 1억 9천여만 원의 치료비를 지원하는 등 일상 속 기부문화 확산에 기여하고 있다.

성금을 전달받은 환아의 할머니는 “손주가 6년간 다섯 번의 수술과 항암 치료를 받으며 경제적 부담이 컸는데, 농협 임직원들의 따뜻한 도움에 진심으로 감사드린다”며 “정성 어린 지원을 잊지 않고 손주를 건강하게 보살피겠다”고 감사의 뜻을 전했다.

농협중앙회 김일한 지역사회공헌부장은 “많은 임직원들의 정성과 마음이 환아 치료에 조금이나마 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 소외계층을 지속적으로 지원하며 국민들에게 사랑받는 농협이 될 수 있도록 다양한 사회공헌활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

한편, 농협은 이번 캠페인을 비롯해 ▲ 저소득층 환아 지원 ▲ 영농철 일손돕기 ▲ 재해 복구 등 다양한 사회공헌활동을 꾸준히 이어가며 국민에게 사랑받는 사회적 책임기관으로서의 역할을 강화하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지