'당구 여제' 김가영, 8차 투어 64강 탈락…시즌 랭킹 1위 '흔들'

'당구 여제' 김가영(하나카드)이 64강에서 조기 탈락하며 고개를 숙였다.

김가영은 11월 30일 경기도 고양시의 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 김한길과의 프로당구 2025~2026시즌 8차 투어 '하림 PBA-LPBA 챔피언십' LPBA 64강에서 18-19(27이닝)로 패배했다.

64강에서 김가영이 탈락한 건 지난 시즌 2차 투어(하나카드 챔피언십) 이후 약 1년 4개월 만이다.

김가영은 5-1로 앞서던 10이닝부터 13-6까지 달아나며 승기를 잡았다.

하지만 김한길이 13-17로 뒤지던 24이닝부터 고삐를 당겨 19-17로 경기를 뒤집었다.

김가영은 27이닝째 1점 차까지 따라붙었지만 그 이상 득점하지 못하며 패배했다.

올 시즌 3차례 우승으로 시즌 랭킹 1위를 달리고 있는 김가영은 6차 투어(휴온스 챔피언십)에서 16강, 7차 투어(하이원리조트 챔피언십)에서 32강 탈락한 데 이어 이번 대회 64강 탈락으로 시즌 랭킹 1위를 내줄 위기에 처했다.

반면 '캄보디아 특급' 스롱 피아비(우리금융캐피탈)는 김혜정을 25-13(23이닝)으로 꺾고 32강 진출에 성공했다.

피아비는 7이닝까지 공타 없이 18-1로 크게 앞서간 뒤 굳히기에 성공해 승리를 거뒀다.

베테랑 차유람(휴온스)도 정은영에 16-15(27이닝)로 승리하고 32강에 안착했다.

대회 3일 차인 1일엔 오후 12시30분 대회 개막식을 시작으로 본격적인 대회 일정에 돌입한다.

개막식 이후 오후 1시부터 PBA 128강이 5차례로 나뉘어 진행되며, 오후 3시30분과 오후 8시30분엔 LPBA 32강전이 열린다.

<뉴시스>

