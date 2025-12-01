세계일보

셀틱 양현준, 크로스로 결승골 관여…팀은 3연승 질주

입력 : 2025-12-01 10:12:08

스코틀랜드 프로축구 셀틱에서 뛰는 양현준이 결승골에 관여했다.

 

양현준은 30일(한국 시간) 영국 에든버러 이스터 로드 스타디움에서 열린 하이버니언과의 2025~2026시즌 스코틀랜드 프리미어십 14라운드 원정 경기에서 선발로 나와 후반 41분 세바스티안 투넥티와 교체될 때까지 약 86분을 소화했다.

그는 팀이 1-0으로 앞선 전반 28분 상대 페널티 지역 왼쪽 측면을 파고든 뒤 크로스를 올렸다.

 

이를 아르네 엥겔스가 헤딩 슛으로 연결했지만, 직전 상황에서 하이버니언 미드필더 제이미 맥그라의 발에 공이 맞아 굴절되면서 양현준의 공식 도움으로는 기록되지 않았다.

 

셀틱은 후반 11분 하이버니언의 마틴 보일에게 페널티킥으로 한 점을 내줬으나, 더는 실점 없이 2-1 승리로 경기를 마무리했다.

 

양현준은 이번 시즌 공식전 13경기에서 2골만을 기록 중이다.

 

3연승을 달린 셀틱은 9승 2무 2패(승점 29)로 리그 2위에 자리했다.

 

하이버니언은 4위(승점 21)에 머물렀다.

<뉴시스>


