“역시 중국인들, 한달 만에 무려…” 무비자 입국 연장 목소리↑

국내 관광업계가 중국 단체관광객 무비자 입국 제도 추가 연장을 정부에 요청했다. ‘통 큰’ 중국 관광객의 소비력에 관련 매출이 급증해 경제적 파급 효과가 크다는 이유에서다.

중국 단체관광객의 무비자 입국이 시작된 지난 9월29일 서울 중구 신라면세점 서울점에서 중국인 관광객들이 면세점을 둘러보고 있다. 뉴스1

1일 관광업계에 따르면 지난 9월29일부터 내년 6월30일까지 한시 운영 중인 중국 단체관광객 무비자 입국 제도가 관광객 유치 효과와 경제적 파급 효과가 크다며 최근 정부에 연장을 건의했다. 실제 신세계면세점 명동점의 경우 제도 시행 후 한 달 사이 중국인 방문객이 전년 대비 90% 늘고, 매출은 40% 증가한 것으로 나타났다.

대한상공회의소는 지난달 28일 서울 중구 롯데호텔에서 제26회 문화관광산업위원회 회의를 개최하고 이 같은 현안을 논의했다. 이 자리에는 김대현 문화체육관광부 제2차관을 비롯해 우기홍 문화관광위 위원장(대한항공 부회장), 정호석 호텔롯데 대표이사, 김동하 롯데면세점 대표이사, 이우현 코레일관광개발 대표이사, 유현석 한국콘텐츠진흥원 원장직무대행, 이진석 한국여행업협회 회장, 황동건 오뚜기 FS사업부장 등 항공·호텔·관광·콘텐츠·K-푸드 분야 기업 및 단체 대표 20여명이 참석했다.

중국 관광객의 소비력도 근거로 제시됐다. 실제 중국인 관광객들이 한국에서 지출하는 비용은 일본, 필리핀 등 인접국과 비교했을 때 많았다. 문체부가 지난 5월 발간한 ‘2024년 외래관광객조사 보고서’를 보면 방한 중국인 관광객 1명의 평균 지출 경비(국제교통비 제외)는 1622달러(약 238만원)로, 일본(806달러·118만원), 대만(1266달러·185만원), 말레이시아(1377달러·201만원), 홍콩(1435달러·210만원) 등 인접국 관광객보다 월등히 높았다.

최근 중국이 올해 말까지였던 한국인 무비자 입국 조치를 내년 말까지 1년 연장하기로 한 만큼 외교상호주의 차원에서 연장이 필요하다는 의견도 나왔다. 방한 관광객의 출입국 편의와 관광 경쟁력 제고 방안으로 소정의 비용을 낼 경우 신속한 수속 서비스를 제공하는 ‘공항 패스트트랙’을 도입해야 한다는 제안도 있었다. 글로벌 플랫폼이 주도권을 쥐고 있는 온라인 여행시장에서 국내 온라인여행사(OTA)의 경쟁력을 제고해야 한다는 목소리도 나왔다.

중국인 단체관광객 무비자 입국 첫날인 지난 9월29일 오전 인천 연수구 인천항 국제크루즈터미널에 입국한 중국인 단체 크루즈관광객들이 버스로 향하고 있다. 인천=연합뉴스

우기홍 위원장은 “K컬처 열풍 속에서 올해 방한 관광객이 사상 처음 2000만명을 돌파할 전망”이라며 “문화·관광산업을 국가 경제의 새로운 성장동력으로 육성하기 위해 업계와 정부가 긴밀한 협력과 소통을 이어 나가야 한다”고 강조했다.

앞서 정부는 지난 9월29일부터 내년 6월30일까지 중국인 단체관광객 무비자 입국을 시행한다고 밝혔다. 국내·외 전담여행사가 모객한 3인 이상 중국인 단체관광객은 비자 없이 15일간 국내 전역에서 관광할 수 있다. 제주도는 이전과 동일하게 개별·단체 관광객 모두 30일 무비자 방침이 유지된다. 정부는 이번 조치로 내년 6월까지 약 100만명의 중국 관광객 추가 유입을 기대하고 있다.

그러나 일각에선 중국인 관광 특수가 예상보다 없다는 분석도 나왔다. 한국관광공사가 발표한 ‘10월 한국 관광통계’를 보면 10월 한국을 찾은 외래 관광객은 약 173만4000명으로 집계됐다. 국가별로는 중국이 약 47만2000명으로 가장 많았는데, 2019년 동월 대비 중국은 약 83.2% 수준으로 회복한 수치다. 상위 5개 국가 중 중국만 2019년 같은 달 관광객 수를 아직 100% 회복하지 못했다. 지난해 같은 달 약 39만2000명보다 늘어나긴 했으나, 전월의 약 50만3000명에도 한참 못 미쳤다.

중국인 단체 관광객 무비자 입국이 9월29일 시작했으나 10월에는 외래 관광객 증가에 별다른 효과를 내지 못했다는 의미다. 중국 국경절 연휴(10월1~8일)가 포함된 시기였지만, 기대했던 관광 특수는 크지 않았다는 분석이 나온다.

