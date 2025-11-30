박진주, 비연예인 연인과 결혼…11월 신부

배우 박진주(36)가 11월의 신부가 된다.

30일 박진주는 서울 모처에서 비연예인 연인과 결혼식을 올린다.

박진주의 결혼 소식은 지난달 20일 전해졌다. 당시 소속사 프레인 TPC는 "오는 11월 30일 박진주가 오랜 기간 깊은 신뢰를 쌓아온 분과 서로의 인생을 함께하기로 약속했다"라고 알렸다.

이어 "결혼식은 서울 모처에서 양가 가족과 가까운 지인들을 모시고 비공개로 진행될 예정"이라며 "예비 배우자가 비연예인인 만큼, 조용히 식을 올리는 점 너른 양해 부탁드린다"라고 전했다.

아울러 "박진주는 결혼 이후에도 변함없이 배우로서 좋은 모습으로 여러분께 인사드릴 예정"이라고 덧붙였다.

한편 박진주는 지난 2011년 영화 '써니'로 데뷔한 뒤 '국가부도의 날', '정직한 후보 2', '영웅' 등 영화와 '유미의 방', '남자친구', '그 해 우리는', '질투의 화신' 등 드라마에 출연하며 얼굴을 알렸다. 또한 MBC '놀면 뭐하니?' 등에 출연하며 예능인으로도 활약했다.

또한 박진주는 오는 30일부터 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩' 10주년 무대에 오른다.

