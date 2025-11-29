지상렬, 드디어 결혼 임박? ♥신보람과 열애 인정하더니…“프러포즈 반지 보여”

코미디언 지상렬. 뉴스1

코미디언 지상렬이 내년 유부남 대열 합류 가능성에 관심이 모아지고 있다.

29일 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 지상렬과 16세 연하 쇼호스트 신보람의 결혼운이 공개된다.

이날 지상렬은 ‘살림남’ MC 이요원, 은지원, 박서진을 KBS 구내식당으로 초대해 일상을 공유했다. MC들이 지상렬에게 “사귀냐”고 묻자 그는 “따숩게 잘 만나고 있다”며 두 사람의 핑크빛 분위기를 솔직히 인정했다. 이어 “신보람의 부모님은 뵌 적 있냐”는 질문에는 뜻밖의 의미심장한 답변으로 현장을 술렁이게 했다.

결혼 선배인 은지원과 이요원은 지상렬에게 진심 어린 조언을 건넸다. 신혼생활 중인 은지원은 “결혼 후 삶이 편해졌다. 아내 덕분에 호텔에 사는 기분이다”라며 행복을 드러내는 동시에 “결혼은 두 번 하는 게 더 좋은 것 같다”라는 발언으로 웃음과 놀라움을 동시에 안겼다.

이어 지상렬은 형수와 함께 무속인을 찾아 결혼운과 새해 운세를 점쳤다. 결혼운을 묻자 무속인은 갑자기 호통을 치며 “장가갈 마음이 없는 것 아니냐”라고 돌직구를 던져 지상렬을 얼어붙게 만들었다. 지상렬은 “프러포즈는 한다, 반지가 보인다”라는 예언에 한층 기뻐했지만, 이어진 “시련이 있다”라는 말에는 다시 긴장감을 감추지 못했다는 후문이다.

이날 방송에서는 은지원, 이요원, 박서진의 점괘도 공개됐다. 무속인은 은지원에게 “2세가 보인다”고 말해 현장을 들썩이게 했으며, 이요원과 박서진에게도 놀라운 예언을 전해 스튜디오를 초긴장 상태로 만들었다.

과연 지상렬과 신보람의 관계, 그리고 ‘살림남’ 식구들의 운세는 어떻게 전개될지 29일 오후 10시 35분 방송되는 ‘살림남’에서 확인할 수 있다.

