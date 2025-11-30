“딸 좀 살려주세요!” 다친 엄마 비명…“0.2초 찰나에 덮쳤다” [금주의 사건사고]

11월 마지막 주에도 전국에서 많은 사건사고가 벌어졌다. 특히 급발진 주장 교통사고가 잇따랐다. 부산의 한 아파트 단지 인근에선 유턴을 시도하던 차량이 길을 가던 모녀를 덮쳐 초등학생 딸이 숨지고 어머니가 크게 다쳤고, 제주 우도에서도 60대 운전자가 갑자기 관광객을 들이받아 14명의 사상자를 냈다. 서울에선 70대 택시기사 차량이 중앙선을 넘어 마주 오던 승용차와 충돌하는 사고가 발생했는데, 이 사고로 다쳤던 일본인 아기가 끝내 목숨을 잃기도 했다.

◆ 유턴 SUV에 모녀 참변…초등생 딸 사망·엄마 중상

지난 24일 오후 부산 남구 우암동의 한 아파트 인근 도로에서 흰색 SUV 차량이 직진하는 듯하더니 갑자기 방향을 반대로 틀어 돌진하는 모습. MBC 보도화면 캡처

부산 남부경찰서에 따르면 지난 24일 오후 2시5분쯤 부산 남구 우암동의 한 아파트 앞 삼거리 교차로에서 50대 남성 A씨가 운전하던 SUV 차량이 유턴을 시도하던 중 인도를 걷던 모녀를 그대로 들이받았다. 이 사고로 초등학교 1학년생인 7세 딸은 현장에서 숨졌으며, 30대 어머니는 중상을 입고 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.

차량은 처음에는 서행하며 유턴을 시도했지만 갑자기 속도가 빨라진 것으로 전해졌다. 사고 현장은 중앙선이 없는 이면도로 구간으로, 차량은 아파트 진입로 사이 경계 펜스를 들이받은 뒤에도 멈추지 않고 반대편 경계석까지 들이받고서야 멈췄다.

인근 초등학교에 다니던 딸은 당시 어머니와 함께 학원을 가던 길에 참변을 당한 것으로 알려졌다. 목격자들은 JTBC에 “다치신 분(엄마)은 자기도 부상을 입었는데 ‘살려주세요’ 소리 질렀다. 딸이 먼저니까”라며 안타까운 상황을 전했다.

경찰 조사 결과 A씨는 사고 당시 음주 상태는 아니었던 것으로 나타났다. A씨는 급발진을 주장한 것으로 알려졌다. 경찰은 국립과학수사연구원에 차량 사고기록장치 분석을 의뢰하는 한편 A씨 진술을 토대로 구속영장 신청 여부를 결정할 방침이다.

◆ “부웅 날아오듯 150m 돌진”…‘14명 사상’ 우도 운전자 “급발진”

지난 25일 오전 제주시 우도 천진항에서 제주경찰청과 도로교통공단, 국립과학수사연구소 제주분원 등이 승합차 돌진 사고 현장 합동 감식을 하고 있다. 제주=뉴시스

제주동부경찰서에 따르면 지난 26일 교통사고처리특례법 위반(치사상) 혐의를 받는 60대 남성 B씨에 대해 구속영장을 신청했다. B씨는 지난 24일 오후 2시47분쯤 제주시 우도 천진항에서 승합차를 운전하던 중 원인을 알 수 없는 돌진 사고로 14명의 사상자를 낸 혐의를 받는다.

사고 차량은 배에서 내려 좌회전한 뒤 곧바로 ‘부웅’ 하고 급가속해 약 150ｍ를 질주했다. 도로를 걷고 있던 사람들을 치고도 멈추지 않고 계속 달리다 대합실 옆 도로 표지판 기둥을 들이받은 뒤 멈춰 섰다.

이 사고로 승합차에 타고 있던 60대 여성 1명과 길을 걷던 70대 남성 1명, 60대 남성 1명 등 3명이 숨졌고 B씨를 포함한 11명이 중경상을 입었다. 피해자 가족은 연합뉴스에 “배에서 내려 걸어 나오는데 0.2초 찰나에 승합차가 (우리를) 빠르게 덮쳤다”며 “정말 ‘미친 사람’처럼 뒤에서 윙하고 돌진해왔는데, 너무 순식간에 벌어져 피할 수 없었다”고 말했다.

사고 당일 긴급체포된 B씨는 경찰 조사에서 “차량 엔진 회전수(RPM)가 급격히 올라가더니 갑자기 앞으로 나갔다”는 취지로 급발진을 주장한 것으로 파악됐다. 경찰은 국과수, 도로교통공단과 함께 사고 차량에 대한 감식을 벌여 급발진 여부 등을 조사하고 있다. 경찰 조사 과정에서 확보된 인근 폐쇄회로(CC)TV에는 승합차의 브레이크등은 점등되지 않았던 것으로 나타났다.

◆ 70대 택시기사 중앙선 넘어 ‘쾅’…일본인 아기 끝내 사망

지난달 21일 오후 서울 용산구 도로에서 70대 택시기사가 중앙선을 넘어 반대편 차량을 향해 돌진하는 모습. 채널A 보도화면 캡처

서울 용산경찰서는 지난 25일 70대 택시 기사 C씨에게 적용된 교통사고처리특례법상 치상 혐의에 치사 혐의를 추가해 입건했다. C씨는 지난달 21일 오후 7시쯤 용산구에서 택시를 운전하던 중 중앙선을 넘어가 반대 방향에서 달려오던 승용차와 충돌하는 사고를 낸 혐의를 받는다.

이 사고로 택시에 타고 있던 일본 국적 20대 부부가 골절상을 입었으며, 이들의 생후 9개월 된 딸이 의식을 잃은 상태로 병원으로 옮겨졌으나 지난 19일 숨진 것으로 파악됐다. 이들은 한국으로 여행을 왔다 변을 당했다.

C씨는 당초 급발진을 주장했지만 경찰 조사에서 페달을 잘못 밟았다고 인정하는 취지의 진술을 한 것으로 전해졌다. 약물·음주 정황은 발견되지 않았다.

