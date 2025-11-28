농협, ‘임직원 자율참여형 농촌일손돕기’ 실시

농협중앙회, 농협경제지주, 농협은행, 농협생명, 농협손해보험 등 범농협 일손돕기 담당자들이 27일 김포시 통진읍의 하우스 농가를 찾아 얼갈이·시금치 수확을 도우며 임직원 자율참여형 활동을 실시했다. 농협중앙회 제공

농협중앙회(회장 강호동)는 27일 농협중앙회, 농협경제지주, 농협은행, 농협생명, 농협손해보험 등 범농협 일손돕기 담당자들이 김포시 통진읍의 하우스 농가를 찾아 얼갈이·시금치 수확을 도우며 임직원 자율참여형 활동을 실시했다고 밝혔다.

‘임직원 자율참여형 농촌일손돕기’는 MZ세대 직원들을 중심으로부서·사무소 주관의 일손돕기가 아닌 임직원 스스로 자율적으로 일손돕기 모임을 만들어 즐겁게 참여하자는 취지에서 시작됐다. 입사동기들끼리, 지점장들간, 지역 향우회 등 다양한 형태의 모임에서 임직원들의 능동적 참여를 이끌어내고 있다.

자율참여형 일손돕기에 참여한 직원은“일손돕기에 자발적으로 참여하여 농업인들과 영농현장에서 함께 땀 흘리며, 어려운 농업인을 도와드린다는 보람과 농업의 가치를 느끼는 소중한 시간이었다”면서,“자율참여형 일손돕기를 적극 홍보하여 많은 직원들이 동참하며 활성화 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

농협중앙회 농촌지원부는 올해 자율참여형 일손돕기를 더욱 활성화하고자 참여 임직원의 범위를 전국으로 확대하고, 참여 최소인원 기준도 8명으로 완화하고 우수참여 사례를 발굴하여 시상하는 등 다각적인 노력을 기울이고 있다.

농협중앙회 김진욱 농촌지원부장은 “범농협 임직원들이 자발적으로 농촌일손돕기에 참여해 주고 있어 매우 감사드리며 임직원 여러분들의 따뜻한 마음이 농업인에게 큰 힘이 되었을 것”이라며 “앞으로도 어려운 농업인을 도와드리는 농촌일손돕기를 더욱 활성화하여 영농 지원에 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

□ 농협은 6월 농번기철에 약 20일 동안“범농협 한마음 농촌일손돕기”를 집중 추진하며, 1만 5천여명의 인력을 영농현장에 공급하는 등 농업인 지원을 위해 노력하였다. 또한, 지난 7월 장마기간 중 집중호우로 큰 피해를 입은 농업인들의 신속한 복구를 위하여 1만 2천여명의 인력을 지원하는 등 올해 무상 일손돕기 인력 70만명, 농촌인력중개센터를 통한 유상인력 130만명 등 약 207만명을 현장에 공급하며 농업인 지원에 적극 나서고 있다.

