월 318만원 받는 사람 나왔다…‘천차만별’ 국민연금 수급액 확 올린 비결은?

국민연금 제도가 성숙기에 접어들면서 매달 300만원 넘게 노령연금(수급 연령에 도달했을 때 받는 일반적 형태의 국민연금)을 받는 사례가 확인됐다. 전체 노령연금 수급자의 평균 수령액은 약 68만원선으로 나타나 가입 기간에 따른 수령액 격차가 뚜렷한 것으로 드러났다.

28일 국민연금공단의 ‘2025년 7월 기준 국민연금 공표 통계’에 따르면 현재 국민연금을 가장 많이 받는 수급자의 월 수령액은 318만540원으로 집계됐다. 이는 단순한 용돈 수준을 넘어 실질적인 노후 생활비로서 기능할 수 있는 금액이다. 해당 최고 수령액은 노령연금 수급자 중 연기연금 신청이나 장기 가입 등을 통해 연금액을 불린 결과로 풀이된다.

다만 전체 노령연금 수급자의 월평균 수령액은 67만9924원으로 나타나 기초생활수급자의 생계 급여(1인 가구 기준 최대 77만 원 선)보다 낮은 것으로 나타났다. 이에 일각에서는 연금의 실효성을 지적하는 목소리가 나온다.

하지만 통계의 속살을 들여다보면 해석은 달라진다. 국민연금은 가입 기간과 납부 액수에 비례해 수령액이 결정되는 구조라는 점에서, 가입 기간이 20년 이상인 ‘완전 노령연금’ 수급자들의 월평균 수령액은 112만539원으로 전체 평균을 웃돈다.

반면 가입 기간이 10년에서 19년 사이인 경우의 월평균 수령액은 44만2177원 수준이었다. 이 때문에 20년 이상 직장 생활이나 지역 가입을 유지하며 보험료를 납부한 경우 기초적인 생계 보장 수준을 넘어서는 연금을 확보할 수 있다는 계산이 나온다.

수급 금액별 분포를 보면 월 20만원에서 40만원 미만을 받는 수급자가 약 217만명으로 가장 큰 비중을 차지했다. 고액 수급자도 꾸준히 증가해 월 100만원 이상을 받는 수급자도 약 85만명에 달했고, 월 200만원 이상을 받는 수급자도 8만2484명으로 집계됐다.

이 때문에 가입 기간을 늘리기 위한 크레딧 제도나 추납 제도 등을 적극적으로 활용해 연금 수령액을 높이는 전략이 필요하다고 전문가들은 조언한다.

연금 수급자 규모도 확대되고 있다. 2025년 7월 말 기준으로 국민연금 수급자(일시금 포함 누계)는 754만4930명이었다. 이 중 매월 연금을 지급받는 수급자는 733만8371명이다. 종류별로는 노령연금 수급자가 약 620만명으로 대다수를 차지했고, 유족 연금(107만명)과 장애 연금(6만8000명)이 뒤를 이었다.

