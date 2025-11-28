제주대 총장 1순위 후보자로 행정학과 양덕순 교수 선출

제주대학교 차기 총장 1순위 후보자에 양덕순(60·행정학과) 교수가 선출됐다.

양 교수는 27일 온라인으로 실시한 제12대 제주대 총장 임용후보자 선거 2차 투표에서 유효투표(직원·조교·학생 환산표 포함) 782표 중 과반인 427표(54.6%)를 얻어 1위를 차지했다.

제12대 제주대 총장 임용후보 1순위 양덕순 교수. 제주대 제공

직원·조교·학생 환산표는 직원, 조교, 학생의 투표가치를 사전에 정한 일정 비율로 환산한 투표수를 말한다.

양 교수와 경쟁한 영어교육과 양창용(59) 교수는 245표(31.3%)를 얻어 2순위 후보가 됐다. 분자생명공학전공 김재훈(58) 교수는 110표(14.1%)를 얻었다.

1·2순위 후보자는 대학 연구윤리 검증을 거쳐 교육부에 총장 임용후보자로 추천된다.

교육부는 추천된 후보자에 대해 교육공무원 인사위원회를 열어 심의해 제청하게 되고, 이를 토대로 대통령이 총장을 최종 임명한다. 임기는 2026년 3월 4일부터 4년간이다.

1순위 후보자인 양덕순 교수는 서귀포시 남원읍 출신으로 제주제일고와 경희대 행정학과를 나와 제주대 기획처장, 미래발전연구단장을 지냈다.

학교 밖에서는 제주연구원장, 한국지방행정학회장, 국가균형발전위원회 자치분권위원, 교육부 대학구조개혁위원회 위원 등을 역임했다.

양 교수는 '다 함께 준비하는 제주대학교 100년 제주로부터 세계로'라는 비전 아래 20개 전략 과제와 재정 연 5500억원 시대를 내걸었다.

주요 공약은 AI로 혁신하는 교육환경 구축, 세계와 지역의 뿌리를 잇는 취·창업 생태계 조성, AX실증혁신센터 건립, 연구성과와 특성을 반영한 보상체계 구축, 제주형 산학협력 혁신 생태계 조성, 연구발전펀드 및 발전기금 500억원 유치 등이다.

