캄보디아 ‘코리아 전담반’, 현지서 노쇼 스캠 한국인 조직원 17명 검거

정부가 캄보디아 당국과 함께 ‘노쇼’ 스캠(사기) 범죄집단의 한국인 조직원 17명을 붙잡았다. 캄보디아와 함께 ‘코리아 전담반’이 만들어진 후 3일만의 첫 성과다.

27일 국가정보원에 따르면 코리아 전담반은 13일 캄보디아 시아누크빌에서 노쇼 스캠범죄 조직의 본거지를 급습해 한국인 조직원 17명을 검거했다.

코리아 전담반이 13일 검거한 ‘노쇼’ 스캠 범죄조직은 지난 5월부터 현재까지 소상공인을 대상으로 약 35억원을 편취해 왔다. 국가정보원 제공

코리아 전담반이 출범한 후 캄보디아 현지 스캠조직을 적발한 첫 사례다. 코리아전담반은 한국인 조직원을 특정해 검거하는 과정에서 캄보디아 경찰에 수사 정보를 전달하고 단속을 이끌어내는 등 양국이 범죄 대응에 원활하게 협력하도록 이끌었다.

지난달 27일 이재명 대통령은 훈 마네트 캄보디아 총리와의 정상회담에서 한국인 대상 범죄 기획단인 ‘대한민국 국민을 위한 캄보디아-한국 공동 전담반(코리아 전담반)’을 운영하기로 했다.

합의 이후 코리아 전담반은 10일 출범했다. 한국과 캄보디아 경찰관이 합동 근무하면서 한국인 대상 스캠·감금·인신매매 등 범죄에 24시간 함께 대응하는 형식이다.

이번에 적발한 조직은 한국인과 외국인으로 구성됐다. 지난 5월부터 현재까지 1만5000여개 국내 소상공인으로부터 약 35억원을 빼앗은 것으로 확인됐다.

‘노쇼’ 사기는 스캠조직이 정부나 공공기관 등으로 속여 소상공인에게 단체회식이나 대규모 용역계약을 의뢰한 후, 위조 공문서·명함을 보내 신뢰 관계를 쌓으며 시작된다.

소상공인에게 자신들이 위장한 다른 업체에 고가의 술 등 물품을 대리구매할 것을 요구한다. 스캠조직을 믿게 된 상인이 물품구매비를 입금하면 돈을 가로챈 후 갑자기 연락을 끊고 잠적하는 범죄다.

이번에 검거된 조직은 범죄 수법이 언론이나 수사기관 발표로 알려질 경우, 방법을 바꾸며 교묘하게 범죄를 이어왔다. 군 부대로 사칭기관을 바꿔 폐기물 처리나 방독면 구매를 요구하는 등 소상공인에게 손해를 끼쳐왔다.

국정원은 앞으로 경찰, 보이스피싱 정부합동수사단 등과 “코리아 전담반을 중심으로 캄보디아 경찰과 긴밀히 협력해 우리 국민을 노리는 초국가범죄조직을 끝까지 추적하고 발본색원해 나가겠다”고 밝혔다.

