두나무, 네이버의 손자회사로…디지털 금융 판 뒤집힌다

경기도 성남시 네이버 본사. 연합뉴스

네이버는 26일 금융 계열사 네이버 파이낸셜과 ‘업비트’ 운영사 두나무의 포괄적 주식 교환으로 두나무가 네이버 파이낸셜의 자회사이자 네이버의 손자회사가 된다고 밝혔다.

네이버 이사회는 이날 네이버 파이낸셜과 두나무의 포괄적 주식 교환으로 두나무를 계열로 편입하는 안건을 의결했다. 네이버 파이낸셜과 두나무의 이사회에서도 해당 건이 의결됐다.

주식 교환 비율은 양사의 기업 가치와 주식 수를 고려해 1대 2.54로 결정됐다. 두나무 1주를 네이버 파이낸셜 2.54주로 교환한다는 의미다.

포괄적 주식 교환 비율은 복수의 외부 전문기관으로부터 평가받은 기업 지분 가치를 토대로 결정됐다. 네이버 파이낸셜과 두나무의 기업가치는 각각 5조원과 15조원 규모로 두 기업의 가치 비율은 1대 3.06으로 산정됐다.

다만, 각 사의 발행주식 총수가 다른 만큼 개별 주식 단위로 환산한 두나무와 네이버 파이낸셜의 주당 교환가액 비율은 앞서 언급했듯 1대 2.54로 정해졌다.

두 회사는 관계 당국의 기업결합 심사 등을 거친 뒤 주주총회 특별결의로 합병 절차를 마무리하게 된다.

업계에서는 이번 기업 합병을 네이버가 글로벌 금융 플랫폼으로 도약할 발판을 마련한 것으로 평가한다.

현재 플랫폼 기업 중 가상자산 사업을 동시에 영위하는 기업이 없는데, 이번 기업 결합으로 네이버가 세계 최초로 가상자산 사업을 영위하는 플랫폼 기업의 자리에 오르면서다.

특히 국내 1위 플랫폼인 네이버와 국내 최대·글로벌 3위 가상자산 거래소인 두나무의 기업 결합인 만큼 양사의 시너지로 네이버가 디지털 금융플랫폼으로 사업을 넓힐 것이란 분석도 나온다.

네이버 관계자는 “3400만여명 사용자와 연간 80조원에 이르는 결제 규모를 확보한 네이버 파이낸셜과 글로벌 탑티어 디지털 자산 거래 규모를 확보한 두나무의 융합으로 향후 디지털 금융 분야에서 새로운 글로벌 도전에 나설 계획”이라고 말했다.

관계자는 “디지털 자산 시장에서의 기술 저변 확대, 인재 양성, 디지털 자산에 대한 사회적 수용도를 높여나가는데 책임감 있는 역할을 다할 뿐 아니라 세계적으로도 ‘K-핀테크’의 저력을 알리도록 하겠다”고 덧붙였다.

