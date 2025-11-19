영풍 석포제련소 무방류 시스템, 친환경 산업 벤치마킹 줄이어

영풍 석포제련소의 폐수 무방류 시스템이 전국의 지방자치단체들의 벤치마킹 대상으로 주목받고 있다.

영풍은 최근 강원 영월군청 전략산업팀 관계자들이 경북 봉화군의 영풍 석포제련소를 방문해 폐수 무방류 시스템을 견학했다고 19일 밝혔다.

강원 영월군청 전략산업팀 관계자들이 폐수 무방류 시스템 앞에서 석포제련소 관계자로부터 설명을 듣고 있다. 영풍 제공

영월군은 국가 핵심광물인 텅스텐의 안정적 공급망 구축과 자원 확보를 위해 첨단산업 핵심소재단지 조성을 추진하면서 폐수 무방류 공공폐수처리시설 설치를 검토하고 있다.

영풍이 2021년 460억원을 들여 세계 제련소 최초로 도입한 폐수 무방류 시스템은 공정 과정에서 발생하는 폐수를 외부로 배출하지 않고 전량 공정에 재활용하는 설비다. 연간 88만㎥의 공업용수를 절감함으로써 낙동강 수자원을 보호하고 수질오염을 방지하고 있다.

영풍은 폐수 무방류 시스템 도입 이전에도 공정 폐수를 정수 과정을 거쳐 청정지역 배출 허용기준보다 훨씬 낮은 수준으로 배출해 왔다. 폐수 무방류 시스템 도입 이후에는 이마저도 외부로 배출하지 않게 되면서 낙동강 상류의 수질을 청정하게 유지하고 있다.

실제 제련소 상·하류의 수질 측정망에서는 주요 오염물질이 검출 한계 미만이거나 기준치 이하로 나타나고 있고 멸종위기 야생생물 1급인 수달의 서식도 꾸준히 확인되는 상황이다.

실제로 석포제련소의 폐수 무방류 시스템을 벤치마킹하는 사례가 잇따르고 있다. 지난 10월 한 지자체의 섬유산업 담당 부서 공무원들이 석포제련소를 방문해 폐수 무방류 시스템을 둘러봤다. 해당 지자체는 염색산업단지 이전을 추진하면서 폐수 무방류 시스템 도입을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.

이보다 앞선 2023년 12월에는 또 다른 지자체 관계자들이 폐수 무방류 시스템 견학을 위해 석포제련소를 방문했다. 해당 지자체는 이차전지 관련 산업단지 조성을 추진하면서 공공폐수처리시설 구축 및 수질환경보전 방안 마련에 참고하기 위해 제련소를 찾았다.

영풍은 석포제련소에 대규모 환경개선 투자를 확대하고 있다. 2019년 환경개선 혁신계획을 수립한 이후 지난해까지 4400억원을 투입해 제련소 주변의 수질·대기·토양 등 전 영역의 환경 개선을 추진했다. 여기에 매년 1000억원 안팎을 추가 투자를 하고 있다.

영풍 관계자는 “폐수 무방류 시스템은 제련 과정에서 발생하는 모든 폐수를 외부로 배출하지 않고 재활용함으로써 지역 수계 보호와 자원순환을 동시에 실현하는 핵심 기술”이라며 “앞으로도 환경과 산업이 공존할 수 있는 모델로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

