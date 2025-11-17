“얼굴천재 DNA” 차은우 동생, 실물에 또 난리…형 위한 AI개발도 눈길

그룹 ‘아스트로’ 출신 배우 차은우(본명 이동민)의 친동생 이동휘가 공개석상에 나설 때마다 뜨거운 화제를 모으는 가운데, 이번엔 AI 전문가로서의 면모를 드러내며 또 한 번 이목을 집중시켰다.

유튜브 채널 ‘세바시 강연’ 캡처

지난 16일 유튜브 채널 ‘세바시 강연’에는 ‘화제의 연구원. AI 전문가 AI 브랜딩 이동휘’라는 제목의 영상이 올라왔다. 해당 영상에는 서울 코엑스에서 열린 ‘AI 서밋 서울 앤 엑스포 2025’ 강연 무대에 선 이동휘 연구원의 모습이 담겼다.

이날 이동휘는 광고 분야에서 활동하다 새로운 방향을 모색하게 된 과정을 언급하며 “중국에서 미디어 전공하고 광고 쪽에서 일하다가 개인적인 제 고민을 대표님과 얘기를 많이 나눴다”라며 “‘이 부분을 좀 풀 수 있지 않을까’ 하는 대표님의 조언 때문에 기획 및 개발에 참여하게 됐다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘세바시 강연’ 캡처

특히 그는 유명인을 위한 데이터 기반 솔루션 개발에 나서게 된 배경을 직접 설명했다. 이동휘는 “셀럽들과 조금 가까운 궤적의 삶을 살아왔다. 그들이 갖고 있는 고민에 집중했다. 개인 셀럽뿐만 아니라 엔터사, 브랜드들도 고민하고 있어 데이터를 모아 기획하게 됐다”라고 밝혔다.

이어 “악플 때문에 많이 아픔을 겪고 계신 걸 봤다. 미디어가 너무 많아서 도가 지나친 악플이 많더라. 개인 인플루언서 시대인데, 너무 많이 사람들에게 노출되고 있다. 많은 사람이 관심 갖는 만큼, 그들을 보호해 주려고 하는 시스템을 개발하려고 한다”라고 전했다.

유튜브 채널 ‘세바시 강연’ 캡처

조용민 언바운드랩 대표는 현장에서 이동휘를 직접 소개하며 그가 솔루션 개발의 핵심 인재라고 강조했다. 이동휘는 실제로 해당 프로젝트의 리서처로 참여하며 차은우를 위한 AI 모델 실험을 계기로 관련 분야에서 존재감을 키우는 중이다.

영상이 공개되자 누리꾼들은 형과 닮은 외모에 감탄을 쏟아냈다. 방송에서 잠시 등장할 때마다 큰 반응을 모았던 만큼, 이번 강연 영상 역시 높은 조회수를 기록하며 “데뷔해도 되겠다”, “형제가 둘 다 비주얼이 사기”라는 반응이 이어지고 있다.

이동휘는 중국 푸단대학교를 졸업한 뒤 국내 유명 광고회사를 거쳐 현재 언바운드랩 연구원으로 활동 중이다. 앞서 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’, ‘핀란드 셋방살이’ 등에 짧게 등장했을 때도 훈훈한 외모로 관심을 모은 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지