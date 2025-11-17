김건모, 6년만 복귀…수척해진 얼굴로 우디와 엄지척

사진=유디 SNS

가수 우디가 선배 가수 김건모와의 만남을 공개했다.

우디는 지난 16일 자신의 인스타그램을 통해 "마이 히어로, 마이 아이돌(My hero, My idol)"이라는 글과 함께 김건모와 찍은 사진을 올렸다.

공개된 사진에서 두 사람은 나란히 앉아 엄지를 치켜세우고 있다. 우디와 김건모는 과거 한 소속사에서 함께 활동한 인연이 있다. 우디는 올해 김건모가 2011년 발표한 곡 '어제보다 슬픈 오늘'을 리메이크해 발매했다.

김건모는 2019년 사생활 논란으로 송사에 휘말리며 활동을 중단했다.

성폭행 혐의로 피소됐으나, 이후 검찰은 무혐의 처분을 내렸다. 하지만 이 과정에서 이혼 아픔을 겪기도 했다.

오랜 공백을 보낸 김건모는 올해 전국투어 콘서트로 무대에 복귀했다.

그는 지난 15일 오후 경기도 수원종합운동장 실내체육관에서 전국투어 '25-26 김건모 라이브 투어 콘서트'를 열어 열띤 호응을 이끌었다.

한편 내년 1월에는 서울에서도 무대를 꾸밀 예정이다.

