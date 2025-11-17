소녀시대 태연, 다음 달 1일 솔로 데뷔 10주년 기념 앨범 발매

소녀시대 태연이 솔로 데뷔 10주년을 맞아 첫 컴필레이션 앨범(모음집)을 선보인다.

17일 SM엔터테인먼트에 따르면 태연은 다음 달 1일 ‘파노라마 : 더 베스트 오브 태연(Panorama : The Best of TAEYEON)을 발매한다.

태연의 솔로 데뷔 10주년을 기념하기 위해 발매되는 앨범이다.

특히 이번 앨범에는 독보적인 음색과 섬세한 감성으로 ‘믿고 듣는’ 보컬리스트로 사랑받아 온 태연의 수많은 곡 중 폭넓은 음악적 스펙트럼과 독보적인 정체성, 한계 없이 확장되어 온 보컬을 선명하게 보여주는 트랙들을 선별, 총 24곡이 수록된다.

또한 신곡이자 타이틀곡인 ‘인사 (Panorama)’부터 기존 곡을 새롭게 구성한 2025년 믹스 버전, 오직 CD에서만 감상할 수 있는 라이브 버전 등이 추가됐다.

앞서 태연은 17일 0시 태연 공식 유튜브 계정에는 앨범 발매를 예고하는 트레일러 영상을 공개했다.

이번 앨범은 이날부터 각종 온·오프라인 음반 매장에서 예약 판매가 시작됐다.

