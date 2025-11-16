민희진 "뉴진스는 다섯일 때 존재… 아이들 이용 말기를"

민희진 전 어도어 대표이사가 뉴진스의 행보를 응원하며 다섯 명의 완전체 활동을 강조했다.
지난 15일 노영희 변호사의 유튜브 채널 ‘노영희티비(영친이들)’에서 라이브 방송을 진행하며 민 전 대표이사가 보내온 입장문을 공개했다.
민 전 이사가 보낸 입장문에는 최근 어도어 복귀를 알린 뉴진스가 언급되어 있었다.
민 전 대표는 “처음부터 다섯을 놓고 그림을 만들었다. 외모, 소리, 색, 스타일, 동선까지 모두 ‘다섯’을 전체로 설계된 구조였다”면서 “그래서 사람들이 열광했고 그래서 하나의 형태가 완성됐다”고 멤버들의 5인 체제를 강조했다.
또, “뉴진스는 다섯일 때 비로소 꽉 찬다. 각자의 색과 소리가 맞물려 하나의 완전한 모양이 된다”라면서 “이제 돌아온 이상, 이 다섯은 귀하게 여겨져야 한다. 불필요한 분란과 해석은 도움이 되지 않는다”고 말했다.
민 전 대표는 “본질은 나를 겨냥한 것이지만, 그 과정에 아이들을 끌어들이지 말길. 아이들은 보호받아야 하고, 이용되어서는 안 된다. 뉴진스는 다섯일 때 존재한다”라고 덧붙였다.
앞서, 지난 12일 ‘전속계약 유효 확인 소송’ 1심 판결에서 패소한 이후, 뉴진스 멤버 해린과 혜인은 가족들과 함께 심사숙고하고 어도어와 충분히 논의를 거친 끝에 법원의 판결을 존중하고 전속계약을 준수하겠다는 입장을 밝혔다.
같은 날 민지, 다니엘, 하니 역시 어도어로 복귀 의사를 밝혔으나 세부 사항은 소속사와 조율 중인 것으로 알려졌다.
어도어 측은 “해린과 혜인이 원활한 연예활동을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다. 멤버들에 대한 억측은 자제해주실 것을 정중히 당부드린다”고 전했다.
13일, 이에 대해 민 전 대표는 입장을 내고 “멤버들이 함께 복귀하기로 한 결정은 깊은 고민·대화를 거쳐 내린 선택일 것”이라며 “난 그 선택을 존중하고 지지한다”고 밝혔다.
민 전 대표는 “난 어디서든 새롭게 시작할 수 있다. 어떠한 상황에서든 뉴진스는 5명으로서 온전히 지켜져야 한다. 나와 하이브간의 소송은 뉴진스와 전혀 관계없는 별개 소송이다. 개인으로서 할 수 있는 최선으로 임하고 있으니 진실이 규명되길 바란다”고 말했다.
