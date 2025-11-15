박명수, 이용진 비롯해 청탁 남발… "꽂아줘, 무도 끝나고 힘들어"

방송인 박명수가 생활고를 겪었던 시절을 회상하며 청탁을 남발하고 다녔다고 고백했다.
지난 14일 유튜브 채널 ‘할명수’에는 ‘용진아 니가 ‘프로그램 꽂아줄게요’ 했잖아? 그럼 나 환승연애 그딴 거 보고 왔어’라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에서 이용진은 박명수와 ‘더 짠내투어’를 했던 시절을 회상하며, 여러 가지 이야기들을 풀어놓았다.
그중 눈길을 끌었던 것은 유재석, 신동엽, 박명수, 강호동 등 ‘한국 예능계의 F4’라고 불리는 리더격 예능인 중에 “박명수가 유일하게 처음으로 프로그램 1회 만에 ‘야 너 그냥 형이라고 해’라고 했다”며 “그때 정말 감동받았다”고 말했다.
이어 박명수는 “너 요즘 (프로그램) 뭐 하는 거 없냐”라고 이용진에게 물었고, 이용진은 “많이 하죠”라고 대답했다. 박명수는 “꽂아 봐 그러면”이라며 후배에게 일명 ‘방송 청탁’을 하는 모습을 보였다.
이용진이 “제가요? 아직까지 제가… (어떻게 감히)”라고 말하자 박명수는 “야, 그런 게 무슨 상관이냐. 선후배가 뭐가 중요해. 같이 일하면 되는 거지”라면서 적극적으로 구직 의사를 밝혀 웃음을 자아냈다.
하지만 오히려 박명수의 이런 태도에 이용진은 “형님은 이게 리스펙이다. 연차가 낮은 후배에게 ‘야 나 좀 꽂아 봐’라고 말하는 게 쉽지 않은 일인데”라고 감탄하는 모습을 보였다.
박명수는 “나보다 잘 나가는 사람이 도와주는 거지. 나는 전현무한테 가서도 ‘나 왜 안 꽂아 주냐’고 매일 그런다”라면서 “양세찬 빼고 날 넣으라고 했더니 ‘세찬이 요즘 물올라서 안 된다’고 했다”고 밝혔다.
이런 이야기를 장난처럼 한다는 박명수는 이용진이 자신의 인기 유튜브 채널을 종료시킨 이유에 대해 털어놓자 “나보다 더 프로다”라고 말하며 “나는 ‘무한도전’이 없어진 후에 힘들었다. ‘할명수’ 하기 전까지는 라디오 하며 근근이 버티고 살았는데 한 줄기 빛이 온 것”이라고 털어놓기도 했다.
한편, KBS 쿨 FM 박명수의 라디오쇼는 올해 10주년을 맞이했다. 그는 “꾸준히 해왔을 뿐인데 벌써 10년이라니 신기하다”라며 “라디오는 내가 매일 하루를 여는 나의 소중한 일상이자 활력소”라고 감사의 인사를 전했다.
