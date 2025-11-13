[속보] 수능, 작년보다 어려웠다…“상위권 변별력 있는 문제 나와”

13일 치러진 2026학년도 대학수학능력시험(수능) 국어·수학·영어영역은 상위권을 겨냥한 변별력 있는 문제들이 출제되면서 전년도보다 조금 어려워진 것으로 평가됐다.

2026학년도 대학수학능력시험이 종료된 13일 오후 광주 남구 봉선동 동아여고(26지구 제32시험장)에서 학부모가 수능을 마친 딸을 쓰다듬고 있다. 광주=뉴시스

2026학년도 수능 출제위원장인 김창원 경인교육대학 교수는 이날 정부세종청사에서 열린 브리핑에서 “공교육 과정에서 다루는 내용만으로 변별력을 확보할 수 있도록 적정 난이도 문항을 고르게 출제했다”면서 “사교육에서 문제 풀이 기술을 익히고 반복적으로 훈련한 학생에게 유리한 문항을 배제했다”고 밝혔다.

수능 출제본부는 지난해에 이어 올해 수능에서도 이른바 ‘킬러 문항’(초고난도 문항)을 배제하고 고교 교육과정의 내용과 수준에 맞춰 적정 난이도 문항을 냈다는 입장이다.

국어에서는 ‘독서’의 난도가 높았고 수학에서는 상위권 변별력을 확보하기 위한 문항이 적절히 출제됐다는 분석이 나왔다. 영어는 1등급(원점수 90점 이상) 비율이 4.5%에 그치며 어려웠던 9월 모의평가와 비슷한 수준으로 예상됐다.

