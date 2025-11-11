6m 비단뱀에 휘감겨 물속으로 끌려간 남성…'기적의 생존'

인도네시아에서 한 남성이 6m짜리 비단뱀에 목이 감긴 채 물속으로 끌려가는 아찔한 순간이 영상에 포착됐다

7일(현지 시간) 뉴욕포스트에 따르면 인도네시아에서 투어가이드로 일하는 이 남성은 관광객들을 이끌고 보르네오섬 일대 강을 관광하던 중 강둑에 있는 거대한 비단뱀을 발견했다.

인도네시아에서 6m 길이의 비단뱀이 한 남성의 목을 휘감아 물속으로 끌고 들어가는 장면이 포착됐다. 뉴욕포스트 캡처)

공개된 영상에는 뱃전에 앉아있던 남성은 강물 속으로 손을 뻗어 뱀의 머리 부분을 붙잡으려 했지만, 순식간에 뱀이 몸을 뒤틀며 이 남성을 강 속으로 끌어당겼고, 그는 그대로 물속으로 사라졌다.

잠시 뒤 남성이 수면 위로 다시 떠올랐지만 뱀은 이미 그의 몸통을 감기 시작했다.

비단뱀은 빠르게 몸을 움직이며 그의 팔과 목으로까지 몸을 휘감았고, 남성은 물속에서 필사적으로 몸부림쳤다.

함께 있던 동료들은 즉시 물에 뛰어들어서 뱀의 머리와 꼬리를 잡아당기며 사투를 벌였고, 동료 두 명이 각각 뱀의 머리와 꼬리를 잡아 힘껏 당겨 가까스로 남성은 뱀의 몸에서 벗어날 수 있었다. 기적적으로 그는 다친 곳 하나 없이 살아남았다.

이후 관광객 일행은 비단뱀을 배 위로 끌어올려 사진을 찍고 다시 자연으로 돌려보냈다. 이번 사건을 촬영한 여행객은 "이 뱀은 우리가 본 것 중 가장 크고 강한 놈이었다"고 말했다.

한편 비단뱀의 주요 서식지인 인도네시아에서는 관련 사고가 해마다 발생하고 있다.

지난해에는 인도네시아의 한 30대 여성이 아픈 아이의 약을 사러 집을 나섰다가 뱀의 배속에서 숨진 채 발견된 사건이 일어나기도 했다.

