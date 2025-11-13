1400만 홀린 ‘늘공 밈의 여왕’ 특별승진

“저를 통해 시민들이 군산을 더 사랑하게 된다면, 그게 제일 큰 보람이죠.”



13일 오전 9급에서 8급으로 특별승진 소식을 전해 들은 전북 군산시 공보협력과 소속 박지수(31) 주무관은 환한 웃음으로 이렇게 말하고 “더 즐겁게 군산을 널리 알리는 계기로 삼을 것”이라고 강조했다. 그는 사회관계망서비스(SNS)에서는 언제나 유쾌하고 정열적이지만 “함께 고생한 동료들에게 미안하고 감사하다”며 진중한 소회도 덧붙였다.

군산시 공보협력과 고향사랑기부계 박지수 주무관이 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 고향사랑 기부금을 홍보한 영상의 한 장면. 군산시 SNS 영상 캡처

박 주무관은 군산시 공식 SNS 채널의 ‘얼굴’로 통한다. 그가 직접 출연한 홍보 영상은 단일 영상 조회 수 713만회, 전체 누적 1400만회를 돌파했다. 지난해 제21대 대통령선거 홍보영상은 전국에서 700만 조회 수를 기록하며 “공무원 맞느냐”는 놀라움과 함께 군산시를 전국에 알리는 계기가 됐다.



그가 화제가 된 이유는 ‘공무원답지 않은 열연’ 때문이다. 영상 속 박 주무관은 시정 홍보를 위해 춤추고, 패러디하고, 몸을 사리지 않는다. 최근에는 군산시의 인공 태양 사업을 홍보하기 위해 가수 ‘태양’의 공연 장면을 패러디하기도 했다. 네티즌들은 댓글로 ‘군산을 위해 살신성인하는 진정한 공무원’, ‘이건 수당을 줘야 한다’, ‘공무원도 이렇게 하면 홍보가 된다’며 뜨거운 반응을 나타냈다.



박 주무관의 자연스러운 연기력은 대학 전공 덕분이다. 그는 공무원으로서는 이례적으로 ‘실용음악’을 전공해 노래나 연기에 익숙해서 카메라 앞에서도 긴장되지 않게 됐고, 구독자들이 더 친근하게 봐주시는 것 같다고 했다.



시민들이 즐거워하는 반응에 큰 보람을 느낀다는 박 주무관은 영상 아이디어를 어디서 얻느냐는 질문에 “요즘 유행하는 밈(meme)이나 영상을 보다가 ‘이걸 군산 버전으로 해보면 어떨까’ 하는 생각이 들면 바로 팀 회의에서 제안한다”고 답했다. 흥미로운 점은 그가 SNS 홍보 업무를 담당하는 직원이 아니라는 점이다. 박 주무관은 본래 고향사랑기부를 담당하고 있다. SNS 홍보는 이웃 부서인 미디어홍보계의 일이다. 하지만 그는 “같은 공보협력과 식구로서 도와주려 시작한 일”이 어느새 군산시 홍보 간판으로 자리 잡았다.



SNS에서 ‘밈의 여왕’으로 통하는 그는 요즘 철저히 시민 중심의 시정 홍보를 고민한다고 했다. 박 주무관은 “요즘은 사람들의 주목을 받으려면 재미가 꼭 필요하잖아요. 하지만 단순히 웃기기만 하면 안 되죠”라며 “결국은 ‘군산이라는 도시가 이런 매력이 있구나’를 남기고 싶어요”라고 활짝 웃었다.

